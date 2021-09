Jean-Luc Moudenc fixe 3 conditions à la prolongation des extensions de terrasses à Toulouse

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc est favorable à la prolongation des extensions de terrasses Covid mises en place en mai 2020, mais à trois conditions…

Après le dernier confinement, le 19 mai, la mairie de Toulouse a autorisé 526 bars et restaurants de la ville à étendre leurs terrasses sur l’espace public. Un dispositif de relance exceptionnel qui doit prendre fin le 30 septembre prochain. Les commerçants concernés demandent à présent sa prolongation. Interrogé par Le Journal Toulousain, Jean-Luc Moudenc leur a répondu, ce 14 septembre. « Je suis favorable au principe et nous travaillons sur la question. Cela permettrait d’accompagner la reprise économique et renforcerait l’esprit de vivre-ensemble ». La mesure correspond en effet parfaitement à la nouvelle feuille de route de l’édile qui a pour slogan « Aimer vivre à Toulouse ».

Un examen au cas par cas

Toutefois, Jean-Luc Moudenc fixe trois conditions à cette prolongation des extensions de terrasses. « Qu’il n’y ait pas eu de remontées de témoignages de nuisances, que cela n’ait pas empêché les personnes à mobilité réduite ou les piétons de se déplacer, et que cela n’ait pas posé de difficulté en termes de circulation automobile ». Le maire fait notamment référence aux huit rues qui ont dû être barrées dans le centre-ville dans le cadre du dispositif. « Certaines extensions pourrait être pérennisées. Après un examen objectif, au cas par cas, il faudra voir les moyens de mise en œuvre et les conditions tarifaires ». Les extensions sont en effet soumises au règlement d’une redevance calculée au prorata de l’exploitation commerciale des bars et restaurants. Ces derniers bénéficiant d’une exonération exceptionnelle de 50% depuis le mois de mai.

« Tout ce qui vient en aide au secteur est le bienvenu »

Tout nouveau président régional du Groupement national des indépendants de l’hôtellerie-restauration (GNI), Olivier Bouscatel accueille la nouvelle avec satisfaction. « Nous apprécions cette main tendue. Tout ce qui vient en aide au secteur est le bienvenu. Car, contrairement à ce que l’on a pu entendre à la fin du mois d’août, beaucoup de commerces connaissent encore des difficultés à Toulouse ». Le représentant de la profession fait toutefois remarquer que de nombreux responsables d’établissements ne voudront logiquement pas garder d’extension de terrasse durant la période hivernale. Quant à la redevance, il estime normal de la payer au plein tarif, « dans la mesure ou le dispositif est pérennisé ». La mairie de Toulouse a donné rendez-vous aux acteurs de l’hôtellerie-restauration le 22 septembre prochain.