Haute-Garonne. Le coup d’envoi du recensement est donné à Cugnaux

Le recensement a débuté jeudi 20 janvier à Cugnaux près de Toulouse. Le Journal Toulousain vous explique comment il se déroule. Cinq agents recenseurs se rendront dans quelque 770 logements de la ville jusqu’au 26 février.

Le coup d’envoi du recensement a été donné jeudi 20 janvier à Cugnaux, à seize kilomètres au sud de Toulouse. Il va se dérouler jusqu’au 26 février. À cette occasion, 770 logements seront abordés par cinq agents recenseurs. Afin de rassurer la population, leurs photos et leurs noms sont sur le site de la mairie. Un courrier a été envoyé en ce sens aux habitants depuis le 3 janvier.

Ils se présenteront dans les immeubles collectifs et dans les maisons faisant partie d’un groupe d’habitations avec une carte officielle. Ils expliqueront la marche à suivre et remettront des identifiants pour réaliser le recensement en ligne sur le site le-recensement-et-moi.fr. Mais il est aussi possible de demander un formulaire papier en l’absence de connexion à internet. Dans les maisons individuelles, les agents recenseurs déposeront simplement une notice et des identifiants de connexion pour effectuer le recensement par internet. Si le recensement n’est pas réalisé dans les jours qui suivent, un agent se présentera à nouveau pour inviter à effectuer la démarche.

“Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune”, rappelle la mairie de Cugnaux dans un communiqué. “Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…”