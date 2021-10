Mois de l’ESS : 30 jours pour découvrir un autre modèle économique en Haute-Garonne

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Occitanie organise en Haute-Garonne, durant tout le mois de novembre, la 14e édition du “Mois de l’ESS”, pour faire découvrir aux habitants ce qu’est l’économie sociale et solidaire.

Le top départ de la 14e édition du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sera donné dès lundi 1er novembre par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS). À cette occasion, cette structure qui réunit des acteurs de l’ESS proposera, tout le mois, des visites d’entreprises, conférences, projections-débats, forums, ateliers et formations. « Par la diversité de son programme et de ses acteurs, le Mois de l’ESS invite les citoyens à découvrir ce qu’est l’économie sociale et solidaire en rencontrant ceux qui la font », explique la CRESS.

Programme pour la Haute-Garonne

Sur les sept événements organisés en novembre, trois se déroulent en Haute-Garonne.

Jeudi 4 novembre, le “Mois de l’ESS” s’ouvrira avec une visioconférence sur le thème de “la place de l’ESS dans les transitions”. Huit ateliers seront alors proposés : économie circulaire, PTCE, lisibilité de la chaîne d’accompagnement, commandes publiques responsables…

Mardi 9 novembre, ciné-débat à l’Utopia de Borderouge (Toulouse) “Coopération, et si on s’inspirait de la nature ?”, avec la diffusion du film réalisé par Julia Dorel et Guido Tölke intitulé “L’intelligence des arbres”. Gratuit, sur réservation.

Jeudi 25 novembre, “Coventis” le “Salon des affaires socialement et écologiquement responsables” se déroulera de 9h à 18h dans au centre de congrès Diagora, à Labège.

L’ensemble des événements organisés en Occitanie sont à retrouver sur le site internet du CRESS. Du 15 au 19 novembre prochain, il sera également possible de participer en ligne à la “semaine des achats socialement et écologiquement responsables”. Des ateliers d’experts, tables rondes et “MOOC” (formations à distance) seront proposés pendant cinq jours.

L’ESS, c’est quoi ?

Les entreprises de l’ESS peuvent être présentes dans tous les secteurs d’activité, sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, de fondations ou d’autres sociétés commerciales immatriculées en tant qu’entreprises de “l’économie sociale et solidaire” au registre des sociétés. « Elles reposent toutes sur un projet social qui s’exprime à travers leur activité, les personnes qu’elles emploient, leurs clients et bénéficiaires ou leur mode d’organisation », explique le CRESS. En Occitanie, 207 719 salariés font partie de ce réseau, ce qui représente 11,5 % du total des emplois de la région. De même, 21 986 établissements employeurs sont intégrés à cette branche de l’économie, soit 11,5 % des entreprises de la Région.