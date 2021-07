Gard : le port du masque obligatoire en extérieur tout l’été

Tout comme dans les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne, le port du masque fait son retour dans le Gard. Voici les conditions d’application de cette mesure.

En raison des données qui soulignent la circulation virale du Covid encore présente sur le territoire la part majoritaire du variant Delta, la préfète du Gard a pris un arrêté. Celui-ci prescrit les conditions du port du masque dans le département du Gard jusqu’au 31 aout inclus. Cette nouvelle mesure est d’ores et déjà en vigueur.

Ainsi, le port du masque demeure obligatoire en extérieur pour toute personne de 11 ans et plus dans les conditions et pour les activités suivantes :

Sur les marchés de plein-air alimentaire et non-alimentaire. Même chose pour les brocantes, les vide-greniers, foires et fêtes foraines ainsi que les ventes au déballage.

Pour tout rassemblement public générant un rassemblement important de population. Cela concerne les manifestations sur la voie publique, les festivals, les concerts en plein-air et les évènements sportifs de plein-air.

Dans les transports publics et dans les espaces d’attente des transports en commun terrestres et aériens.

Aux abords des centres commerciaux, dans un rayon de 50 mètres.

Aux abords des lieux de culte, dans un rayon de 50 mètres aux heures d’entrée et de sortie des offices.

Au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public.

En revanche, cette obligation ne concerne pas :