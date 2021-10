Gard. Une exposition associe l’artiste Jimmy Richer à des collégiens

L’artiste Jimmy Richer expose IAV, pour Intelligence artificielle vivante, au Pont du Gard jusqu’au 7 novembre. C’est une restitution d’une résidence au collège Voltaire à Remoulins.

IAV, pour Intelligence artificielle vivante, c’est le nom de l’exposition que présente Jimmy Richer au Pont du Gard, jusqu’au 7 novembre. Il s’agit de la restitution de la résidence « Modus Vivendi » de Jimmy Richer au sein du collège Voltaire à Remoulins.

L’exposition est née dans le cadre du dispositif Artistes au collège, qui “permit aux élèves de s’initier à la pratique, de développer leur sens artistique et surtout de voir l’aboutissement de leur travail”, est-il expliqué en présentation de l’exposition.

“Lors de sa résidence Modus Vivendi au collège de Remoulins, l’artiste a associé les élèves par différentes actions artistiques. L’idée était de travailler sur l’actuel bâtiment du collège Voltaire amené à disparaitre, autour d’un projet éditorial, inventer des récits pour mieux habiter le monde et particulièrement renouer avec nos humanités pendant cette période où nous pourrions ajouter une crise du sensible à celle sanitaire. Pendant la résidence au collège, Jimmy Richer a travaillé sur des ouvrages réalisés par les élèves, entre utopie et éco-citoyenneté sur le thème du vivant. Cette exposition est la réponse personnelle de Jimmy Richer aux questions qu’il a posées aux élèves.”

Avec cette exposition, l’artiste a “non seulement cultivé les rencontres mais a aussi amplifié les collaborations. Il nous présente aujourd’hui au Pont du Gard une exposition de haute tenue en s’associant à Chloé Viton et Guilhem Causse ainsi qu’en présentant une sélection d’œuvres du FRAC Occitanie-Montpellier et du FRAC Franche-Comté.”

Infos pratiques : jusqu’au 7 novembre au Pont-du-Gard, salle d’exposition temporaire en Rive Gauche, du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, Passe sanitaire exigé.