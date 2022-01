Fugues dans les unités psychiatriques. Une mesure d’urgence qui passe mal

L’ARS a mis en place plusieurs mesures après une série de fugues des unités psychiatriques de Toulouse. L’une d’elles passe mal auprès de la CGT.

La série de fugues des unités psychiatriques de Toulouse continue à faire grincer des dents. L’Agence régionale de santé d’Occitanie a mis en place plusieurs mesures destinées à mettre fin à l’hémorragie. Parmi elles, la fermeture des unités de l’hôpital Gérard Marchant.

Cette dernière a du mal à passer auprès de la CGT de l’établissement de santé. Le syndicat a réagi dans un communiqué relayé dans les colonnes de La Dépêche du Midi : “Prétendant agir pour la sécurité des Toulousains, l’ARS, sous la pression du maire de Toulouse, a fait fermer à clef toutes les unités du CHGM durant le week-end.”

“Cette décision qui s’applique sans distinction à l’ensemble des patients hospitalisés, les privant du droit élémentaire d’aller et venir, constitue une punition collective”, déplore le syndicat. “Nous nous insurgeons contre cette régression sécuritaire totalement inique. Cette fermeture brutale exigée par nos tutelles et le renforcement des « contrôles » dans un contexte déjà très dégradé ne peut qu’aggraver les difficultés. L’enfermement généralisé génère de la souffrance et des tensions supplémentaires. Il met à mal des soignants déjà en nombre insuffisant et excédés de ne pouvoir accompagner correctement les patients”.

Plusieurs fugues des unités psychiatriques à Toulouse

Vendredi 28 janvier au matin, trois fugues s’étaient déjà déroulées dans les unités psychiatriques de Toulouse en dix jours. Deux à l’hôpital Marchant les 19 et 23 janvier, et un au CHU de Purpan le 27 janvier.

L’ARS a donc annoncé dans un communiqué que « des mesures supplémentaires de sécurisation avaient été demandées (…) pour éviter toute nouvelle fugue de patient. » Les mesures évoquées sont notamment « la sécurisation des entrées et sorties » et « le renforcement de la surveillance des patients ».

À l’hôpital psychiatrique Gérard Marchant, la décision a été prise de fermer les unités. Cependant, un patient de plus s’est échappé de l’établissement avant l’application de cette mesure vendredi après-midi. Il a été retrouvé samedi 29 janvier à Paris.