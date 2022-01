En raison du froid, de nouvelles places d’hébergement sont ouvertes 

Une vague de froid sévit actuellement en Haute-Garonne. Une période particulièrement compliquée pour les personnes sans domicile. C’est pourquoi, un renforcement des dispositifs d’accueil est mis en place avec l’ouverture de nouvelles places d’hébergement.

L’entrée en période hivernale implique un renforcement des dispositifs mis en oeuvre pour les personnes sans abris. En Haute-Garonne, le dispositif de veille sociale s’appuie avant tout sur les 6 283 places d’hébergements généralistes pérennes.

Le préfet a renforcé le dispositif afin d’ouvrir de nouvelles places d’hébergement en s’appuyant sur les acteurs associatifs locaux.

Avec le renforcement du dispositif hivernal en continu, les centres d’hébergement sont passés en H 24 dès le mois de décembre. On compte aussi 205 places de mise à l’abri supplémentaires à Toulouse. Parmi celle-ci : 125 places à l’hébergement collectif de la Roseraie dont 80 déjà ouvertes et 107 dans quelques jours. 18 places ouvertes sur le site Bellerive. Et enfin, 62 places réparties sur deux sites d’hébergement collectif seront dédiées à la mise à l’abri des hommes seuls et permettront d’apporter des réponses aux situations identifiées par les acteurs de la veille sociale et une évaluation sociale des personnes accueillies. 30 places sont déjà ouvertes à La Ramée. Les 32 places de la rue d’Ales devraient être ouverte d’ici fin janvier.

Trois lieux d’accueil de jour sont par ailleurs renforcés :