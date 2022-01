Covid : plus de 500 classes fermées dans l’Académie de Toulouse

Dans l’Académie de Toulouse, 554 classes sont fermées en raison du coronavirus. À l’échelle nationale, les chiffres n’ont pas été aussi importants depuis le printemps 2020.

Une semaine compliquée pour l’Éducation Nationale. Après une journée de grève, les chiffres liés au coronavirus dans les établissements scolaires, ne sont pas très bon. Dans l’Académie de Toulouse, on compte 8 structures fermées sur 3 093. Dans le détail, il s’agit de 6 écoles, 1 collège et 1 lycée.

Sur une échelle plus réduite, celle des classes. 554 sont fermées sur 31 380. C’est nettement plus que les 164 classes fermées la semaine dernière. Concernant les cas de Covid confirmés, cela concerne 16 698 élèves sur un cumul des 7 derniers jours. Lors des dernières 24h, ce chiffre s’élève à 2 769. On rappel qu’il y a 534 617 élèves dans l’Académie de Toulouse.

On compte aussi 2 322 cas de Covid pour le personnel. Lors des dernières 24h, près de 673 d’entre eux ont été testé positif au virus.

À l’échelle nationale, les chiffres sont au plus haut depuis le printemps 2020. On compte plus de 14 000 classes fermées dans toute la France. La semaine dernière, ce chiffre était de 9 202. Plus de 330 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistré chez les élèves en cumul des 7 derniers jours.