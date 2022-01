Covid : la barre des 6 000 morts dépassée

Lors du dernier point de l’Agence Régionale de Santé, c’est un triste chiffre qui a été annoncé. La barre des 6 000 morts du Covid depuis le début de la pandémie est désormais franchie.

C’est un triste chiffre qui vient d’être dépassé en Occitanie. On compte plus de 6 000 morts du coronavirus dans la région. Effectivement, lors des 3 derniers jours, on a enregistré 55 nouveaux décès dans les établissements de santé. Et ce chiffre pourrait encore grimper, car le niveau des hospitalisations est toujours haut. Même si, le risque de forme sévère est moins élevé avec le variant Omicron, ce qui entraîne une légère baisse des hospitalisations en réanimation, le nombre d’hospitalisations, lui, ne baisse pas et les contaminations ne cessent de progresser. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation en Occitanie reste extrêmement élevé, 93% des lits de réanimation sont occupés.

47% des patients en réanimation le sont pour Covid. Sur 1945 malades pris en charge à l’hôpital, 378 sont en soin critique avec près de 9 patients sur 10 qui ne sont pas vaccinés. Parmi ces patients, 55% ont moins de 64 ans, 30% entre 64 et 74 ans et 15% ont plus de 75 ans.

Face à la haute contagiosité du variant Omicron, l’impact persistant du variant Delta et la circulation active de virus hivernaux, « les gestes barrières et la vaccination sont nos meilleures protections » pour l’Agence Régionale de Santé.

Effectivement, les chiffres concernant la circulation du virus restent particulièrement élevés. En Occitanie, on compte plus de 22 000 nouveaux cas par jour. Le taux d’incidence est de 2 400 pour 100 000 habitants dans la région.