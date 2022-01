Covid : la barre des 1 000 décès bientôt dépassée en Haute-Garonne

En raison du variant Omicron, tous les indicateurs sont à la hausse en Occitanie. C’est particulièrement le cas en Haute-Garonne. Dans ce département, la barre des 1 000 décès devrait bientôt être franchie.

C’est un chiffre bien triste qui devrait être atteint très rapidement. La barre des 1 000 morts du coronavirus en Haute-Garonne. Lors du dernier point de l’ARS, on enregistre 996 décès liés au Covid dans les hôpitaux de la région toulousaine. Dans le 31, on compte près de 397 hospitalisations en cours dont 93 en réanimation.

La tendance est à la hausse pour tous les indicateurs. En Occitanie, le variant Omicron semble circuler de plus en plus. On compte plus de 11 500 nouveaux cas par jour en moyenne lors de la semaine dernière. Près de 15% des tests se révèlent être positifs.

Une contagiosité qui se ressent désormais dans les hôpitaux de la région. Par rapport au dernier point de l’ARS, on compte 106 hospitalisations supplémentaires. Le chiffre total est de 1774 hospitalisations en Occitanie. Lors des 4 derniers jours, on compte également 73 décès supplémentaires. Depuis le début de la pandémie, plus de 5 800 personnes sont mortes du coronavirus en Occitanie.

Face à ces données, les règles d’isolement évoluent. L’objectif est de maintenir la vie socio-économique. Depuis cette semaine, les règles d’isolement sont les mêmes pour les personnes positives, quel que soit le variant. « Les premières données virologiques disponibles pour le variant Omicron montrent une durée d’incubation plus rapide que pour les autres variants, allant en faveur d’une réduction possible de la durée d’isolement » d’après l’ARS. L’isolement est désormais de 7 jours maximum pour quelqu’un de vacciné. Cette durée est de 10 jours pour quelqu’un qui n’a pas reçu le sérum.