Covid-19. Des opérations de dépistage pour les fêtards place Saint-Pierre à Toulouse

Afin de limiter les risques de contaminations, des opérations de dépistage sont organisées chaque week-end d’août, de 19 heures à 22 heures, place Saint-Pierre à Toulouse.

Avec ses nombreux bars et terrasses, la place Saint-Pierre est un haut-lieu de fête et de vie étudiante à Toulouse. Afin de permettre à tous ceux qui veulent boire un verre en terrasse au moment du coucher de soleil ou faire la fête entre amis dans l’un des nombreux bars de la place, les autorités sanitaires organisent des tests de dépistages, en soirée, tous les week-ends du mois d’août.

« La situation sanitaire en Haute-Garonne demeure inquiétante et son impact sur notre système hospitalier est très important et évolue vite. Sur le plan virologique, au 11 août 2021, le taux d’incidence dans le département est de 398,4 cas dépistés positifs pour 100 000 habitants. Pour les 20-30 ans, il est de 741,4 cas pour 100 000 habitants. Au 10 août, ce sont au total 282 personnes qui sont hospitalisées dans notre département, un chiffre en augmentation de plus de 40% sur une semaine glissante. », rappelle la préfecture de Haute-Garonne.

Ces opérations de dépistage sans rendez-vous se dérouleront de 19 heures à 22 heures, sur la place Saint -Pierre les jours suivant :

vendredi 13 août et samedi 14 août

vendredi 20 août et samedi 21 août

jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 août

Il sera également possible de prendre des rendez-vous pour se faire vacciner lors de ces opérations.

(Source : communiqué de presse)