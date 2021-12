Covid-19. Le taux d’incidence au plus haut en Occitanie

Le taux d’incidence de la Covid-19 a augmenté de 120 points en une semaine en Occitanie. Il dépasse les 900 cas pour 100 000 habitants dans l’Hérault.

C’est un indicateur qui s’affole. Le taux d’incidence de la Covid-19 est passé de 589 à 709 cas pour 100 000 habitants en l’espace de sept jours en Occitanie, selon le bulletin d’information de l’Agence régionale de santé (ARS) publié mardi 28 décembre. “Avec une évolution de 20 % du taux d’incidence en une semaine en Occitanie, le nombre de nouveaux malades Covid augmente considérablement en cette fin d’année”, constate l’agence.

Ce taux dissimule d’importantes disparités entre les départements d’Occitanie. Ainsi, le taux d’incidence atteint 907 dans l’Hérault, 889 dans les Pyrénées-Orientales et 789 dans le Gard, ce qui en fait les territoires les plus touchés. À l’inverse, le Gers est le département le moins touché de la région avec un taux d’incidence de 410 cas pour 100 000 habitants, devant le Tarn-et-Garonne (483) et le Tarn (496).

Pour rappel, le seuil d’alerte fixé par le gouvernement est à 50. Cependant, aucun département français n’est en dessous de cette marque. Mayotte est celui qui s’en rapproche le plus avec un taux d’incidence de 88.

“Rappelons que le variant Omicron circule très rapidement et que l’écrasante majorité des patients hospitalisés pour cause de Covid n’est pas vaccinée”, précise l’ARS Occitanie dans son bulletin. En Haute-Garonne, 371 personnes étaient hospitalisées à la date du 28 décembre. Parmi elles, 71 étaient en réanimation et soins critiques. Au même moment, 287 personnes étaient hospitalisées dans l’Hérault, dont 79 en réanimation et soins critiques.

L’ARS rappelle qu’ “il est primordial que chacun se responsabilise en se faisant vacciner et en effectuant son rappel”. Plus de deux millions de personnes ont déjà reçu une dose de rappel en Occitanie,