Covid-19 : Des centres de vaccination dans les collèges de Haute-Garonne

En cette rentrée des classes, de nouvelles mesures sanitaires ont été prises par le Conseil départemental de Haute-Garonne pour limiter la transmission de la Covid-19 dans les collèges. Des centres de vaccination éphémères seront mis en place dans les établissements.



Ce jeudi 2 septembre, 67 000 jeunes de Haute-Garonne sont attendus dans les 118 collèges publics et privés du département. Toujours dans un contexte de crise sanitaire : « En ces moments difficiles, nous voulons assurer une rentrée sereine aux élèves, aux enseignants, aux agents du département et aux parents », affirme Georges Méric, le président de la collectivité. Lors de sa conférence de presse, ce dernier a rappelé « les efforts » déjà effectués et ceux à venir en matière de sécurité sanitaire. Ainsi, le Conseil fournira deux masques en tissus à l’ensemble des collégiens du département. Il s’agit de la cinquième distribution en un an, ce qui représente plus de 580 000 protections. Par ailleurs, un lot de masques chirurgicaux a déjà été livré dans chaque établissement et aux transporteurs scolaires pour « assurer la sécurité sanitaire des élèves non dotés le jour de la rentrée. »

Des capteurs de CO2 pour vérifier la qualité de l’air

Plages horaires et nombre de services adaptés dans les cantines pour limiter le brassage, désinfection et aération régulière des classes et des locaux, une salle par classe, afin que ce soit les enseignants qui se déplacent et non leurs élèves… certaines règles, conformes au protocole communiqué par l’Éducation nationale, restent inchangées par rapport à l’année scolaire précédente. Par ailleurs, le portail internet eCollège31, qui a permis d’assurer une continuité pédagogique durant les confinements, a été renforcé en terme de structure et de capacité de stockage. « Il compte plus de 2 millions de visites mensuelles. C’est l’un des Espaces numériques de travail les plus consultés de France », se félicite Georges Méric. Nouveauté de cette rentrée, chacun des 97 collèges publics du département devraient se voir doter de deux capteurs mobiles de CO2, afin de mesurer la qualité de l’air. La Région a également équipé de ces appareils les 225 lycées d’Occitanie.

Des centres de vaccination éphémères dans les collèges de Haute-Garonne

« Nous encouragerons et faciliterons la vaccination » déclare ce dernier. Après la publication d’un message d’incitation en août sur la page d’accueil d’eCollège31, un courrier de sensibilisation sera distribué lors de la rentrée dans les structures publiques. Surtout, tous les collégiens du département de plus de 12 ans pourront se faire vacciner, à proximité de leur établissement, dans le cadre d’une sortie scolaire encadrée par un enseignant. « Au delà de 3 km, des équipes mobiles détachées des centres de vaccination procéderont à la vaccination directement dans les établissements », indiquent les services départementaux. Ces derniers assureront la mise en place et la logistique de ces centres de vaccination éphémères. Selon le dernier bulletin de situation de l’Agence régionale de santé, les deux tiers des 12-17 ans occitans ont reçu, à ce jour, une première injection de vaccin et près de la moitié est vaccinée.