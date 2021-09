Coup d’envoi de la Foire de Toulouse pour la première fois au Meet

La Foire internationale de Toulouse a ouvert ses portes ce samedi 4 septembre. Elle se tient au Meet, le nouveau parc des expositions qui reçoit son premier événement.

C’est avec un an et demi de retard que la 88e édition de la Foire internationale de Toulouse a ouvert ses portes ce samedi 4 septembre. Elle était prévue en mars 2020 sur l’île du Ramier. Mais l’apparition de la Covid-19 a poussé les organisateurs à la reporter. Pour son retour, la foire a une nouvelle adresse : le Meet, le tout nouveau parc des expositions de l’agglomération toulousaine qui accueille ainsi son premier événement.

Le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, qui a lancé les travaux en 2016, estime dans un communiqué que “la Métropole toulousaine est désormais dotée d’un parc des expositions et centre de conventions à son image”. Le site tranche par sa grandeur. Il s’étale sur plus de 100 000 m2 sur la commune d’Aussonne avec un hall d’expositions de 40 000 m2, un centre de conventions de 15 000 m2, et 5 000 places de parking pour les visiteurs. Jean-Luc Moudenc “place de grands espoirs dans le Meet qui doit être un moteur pour l’attractivité et le développement économique de notre territoire, au service de la création d’emplois”.

Pour son premier événement avec la Foire international de Toulouse, le Meet attend 100 000 visiteurs jusqu’au lundi 13 septembre. Ils pourront rencontrer quelque 300 exposants d’une pléiade de secteurs comme la mode, les loisirs, la décoration, l’immobilier, ou encore la cuisine. En guise de nouveauté, la foire propose également une brocante et des produits de seconde main.

🎪 La @Foire_Toulouse se tient pour la première fois au @MeettToulouse !

A noter cette année : une brocante de 300m2 et une grande roue. Et toujours, des animations, ateliers, nocturnes…

📅 Du 4 au 13 septembre

➡️ https://t.co/oW3uIGRVEE pic.twitter.com/fry5f8itfI — Toulouse tourisme (@VisitezToulouse) September 3, 2021

Infos pratiques : Foire internationale de Toulouse, jusqu’au 13 septembre au Meet, Concorde avenue, à Aussonne ; tarifs : 7 euros, ou 4,5 euros en tarif réduit ; billetterie et autres informations sur foiredetoulouse.com