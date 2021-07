Un contrat de relance et de transition écologique pour Toulouse Métropole

Toulouse Métropole vient de signer un protocole d’engagement du contrat de relance et de transition écologique. Celui-ci a vocation à accélérer la relance de l’économie et accompagner les territoires dans leurs transitions engagées ou à venir.

Le 7 juillet dernier, le maire de Toulouse et président de la Métropole Jean-Luc Moudenc, a signé, aux côté du préfet Étienne Guyot, un protocole d’engagement du contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Ce contrat, qui sera finalisé avant la fin de l’année 2021, permettra « d’accélérer la relance et d’accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et économique sur le territoire de la quatrième métropole française », indique un communiqué commun aux deux organismes. Il a vocation à simplifier les relations entre l’État et les métropoles et « illustre ainsi l’approche différenciée et simplifiée de la décentralisation, qui fait converger les priorités de l’État et les projets de territoire portés par les acteurs locaux », expliquent les services de l’État.

« Ce protocole ne constitue qu’une étape »

Toulouse Métropole va désormais devoir définir un programme d’actions prioritaires dans le cadre de ce CRTE, sur la base du projet de territoire qui sera élaboré par la collectivité. « Ce protocole ne constitue qu’une étape. Pour le territoire métropolitain, un volume de près de 450 millions d’euros a d’ores-et-déjà été engagé au bénéfice des collectivités territoriales le composant, de ses entreprises et de ses habitants », rappelle Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne. Le contrat de relance et de transition écologique est conclu sur une période de 6 ans entre 2020 et 2026. Mais il sera évolutif, pour adapter et intégrer les dispositifs de l’État à destination des territoires. « Ce protocole nous invite à aller plus loin ensemble pour faire de Toulouse une métropole plus verte et plus respirable », conclut Jean-Luc Moudenc.

Source : Communiqué de presse