Consommation d’alcool et accès au Capitole interdit, les mesures pour le Nouvel An à Toulouse et en Haute-Garonne

Pour le Nouvel An, la préfecture de la Haute-Garonne a notamment décidé d’interdire l’accès à la place du Capitole à Toulouse dès 18 heures.

Il ne sera pas possible d’entre dans la nouvelle année sur la place du Capitole avec une coupe de champagne à la main. Pour faire face à la montée de la cinquième vague de la Covid-19, la préfecture de la Haute-Garonne a pris une série de mesures à l’occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, dont est particulièrement symbolique.

L’accès à l’espace central de la place du Capitole à Toulouse est interdit pour éviter les rassemblements entre ce vendredi 31 décembre à 18 heures et samedi 1er janvier à 6 heures. Pendant cette période, le port du masque sera également obligatoire dans l’espace public dans le centre de la Ville rose.

Pour le Nouvel An, les bars ferment à 2 heures dans toute la Haute-Garonne

Des mesures ont aussi été prises pour l’ensemble du territoire de la Haute-Garonne. Il ne sera pas possible de réveillonner jusqu’au petit matin dans des bars. “Les restaurants et débits de boissons, sans exception, seront fermés de 2 heures à 6 heures du matin”, annonce la préfecture.

Aussi, un décret du 7 décembre “impose pour plusieurs semaines la fermeture des discothèques et l’interdiction des activités de danse dans les restaurants et débits de boissons sur le territoire national”, rappelle la préfecture. “Cette interdiction des activités de danse est étendue par le préfet à l’ensemble des établissements recevant du public du département.”

Enfin, la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ou dans les lieux extérieurs ouverts au public, et les rassemblements festifs de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux extérieurs ouverts au public sont également interdits.