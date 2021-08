Colomiers : les services de la mairie désormais accessibles aux sourds et malentendants

La Ville de Colomiers propose désormais un service d’accueil téléphonique accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Depuis le début du mois, les personnes sourdes et malentendantes ont accès au services de la mairie de Colomiers, près de Toulouse. C’est l’opérateur d’Elioz connect qui fait le lien entre eux, en assurant la traduction simultanée de la conversation. Celle-ci peut-être, au choix, en langue des signes française (LSF), en langue française parlée complétée (LPC), ou en transcription écrite simultanée (sous-titrage). “L’accessibilité de nos services municipaux dans toutes leurs dimensions est primordiale, qu’il s’agisse d’une accessibilité physique, téléphonique, numérique, indique Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

Une interface utilisable sur tous les supports

Afin de bénéficier de ce service, les personnes sourdes et malentendantes doivent cliquer sur le lien qui figure sur le site de la Ville de Colomiers ou sur l’annuaire du site d’Elioz connect. Elles peuvent aussi utiliser l’interface depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Outre les services municipaux columérins, la plateforme permet de contacter différents services publics, des banques, mutuelles, commerces et entreprises privées. “En complément de ce dispositif, les agents des différents accueils municipaux seront formés au mois de septembre à la fois à une utilisation plus poussée de l’interface et à une sensibilisation au handicap”, précise Arnaud Simion, adjoint à Mme le Maire de Colomiers, délégué aux Solidarités humaines et à la santé.

Source : communiqué de presse