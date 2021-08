Circulation. Voici les horaires à éviter ce dimanche autour de Toulouse

Les conditions de circulation s’améliorent par rapport à la veille autour de Toulouse et en Occitanie. Il faut tout de même prendre quelques précautions. Le Journal Toulousain vous indique les horaires durant lesquels il faudrait éviter de prendre la route selon votre destination.

Pour ce dimanche 8 août, Bison Futé voit vert partout en France, sauf dans le Sud-est. En Occitanie, les départements de l’ex-région Languedoc-Roussillon sont tous classés orange, ce qui correspond à niveau de circulation difficile. C’est aussi le cas de l’ensemble des départements du littoral méditerranéen.

Les conditions de circulations s’améliorent ainsi nettement par rapport à la veille. Il n’est cependant pas recommandé de prendre la route à certains horaires selon votre destination. Voici les indications de Bison Futé pour les déplacements dans le Sud-ouest.

Il est recommandé d’éviter l’autoroute A61 au départ de Toulouse vers Narbonne entre 10 heures et midi et l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse de 16 heures à 20 heures. La circulation devrait être difficile entre Orange et Montpellier de 10 heures à 19 heures et de Montpellier vers Narbonne de 10 heures à midi sur l’A9.

Toujours sur l’A9, la circulation sera difficile dans le sens Montpellier vers Orange de 10 heures à 20 heures. Elle sera même saturée entre 15 heures et 19 heures. Enfin, sur l’A61, le trafic sera dense entre Narbonne et Toulouse de 16 heures à 19 heures.