Circulation. Dimanche classé orange par Bison Futé

En ce dimanche de chassé-croisé, Bison Futé voit orange aussi bien dans le sens des départs que des retours. Voici quelques conseils de circulation.

Ça va déjà mieux sur les routes. Après un samedi classé noir, Bison Futé voit orange. Cette prévision de circulation est valable aussi bien dans le sens des départs que des retours. La circulation est traditionnellement compliquée durant le week-end de chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, et ce, malgré les restrictions sanitaires. Ainsi, il est particulièrement recommandé d’éviter certains axes en Occitanie.

Le Centre national d’information routière recommande notamment d’éviter l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, entre 11 heures et 20 heures dans le sens des départs. La circulation sera même saturée entre midi et 15 heures. La situation sera similaire dans l’autre sens, de Toulouse vers Bordeaux, entre 10 heures et 19 heures.

Circulation compliquée entre Orange et Montpellier

La circulation est aussi compliquée sur l’A61. Bison futé est recommandé d’éviter l’axe entre Toulouse et Narbonne de 10 heures à 16 heures.

Ça bouchonne également sur l’A9 entre Orange et Narbonne entre 9 heures et 19 heures. Mais c’est surtout la tranche de 12 heures à 16 heures qui doit être évitée. L’axe entre Montpellier et Orange est aussi saturé entre 12 heures et 15 heures.

Enfin, la circulation est dense sur l’A68 entre Albi et Toulouse de 17 heures à 19 heures d’après Bison Futé