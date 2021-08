Circulation difficile dans le sens des départs ce vendredi 6 août

Bison Futé prévoit une circulation difficile pour la journée de ce vendredi 6 août, dans le sens des départs.

Circulation difficile dans le sens des départs

Dans le sens des départs, il est conseillé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14h ; d’éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers, de 11h à 20h, l’A63 entre Bayonne et l’Espagne, de 10h à 13h, l’A6 entre Beaune et Lyon, de 14h à 17h, l’A7 entre Lyon et Marseille, de 14h à 19h. Il s’agit également d’éviter l’A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 14h à 18h, et d’éviter les autoroutes A62 et A61 entre l’Atlantique et la Méditerranée, de 15h à 19h. A noter que l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 18h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours, évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 11h à 19h, l’A7 entre Marseille et Salon-de-Provence, de 16h à 19h, l’A9 entre Narbonne et Montpellier, de 14h à 18h et entre Montpellier et Orange, de 14h à 20h. La circulation sera également difficile sur l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 17h. L’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 11h à 21h (attente supérieure à 30 min) et en particulier de 15h à 19h (attente supérieure à 1h).

Travaux au sud de Brive-la-Gaillarde

Sur l’autoroute A20, au sud de Brive-la-Gaillarde, en raison des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation sur un secteur des falaises de Puyjarrig, la circulation se fera sur une seule voie dans chaque sens pendant toute la période estivale. Des ralentissements et d’importants bouchons sont à prévoir. Les automobilistes sont invités à éviter la zone en période d’affluence et à privilégier des itinéraires alternatifs.

Source : Bison Futé