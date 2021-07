[Carte] Vague de chaleur : les lieux où se mettre au frais à Toulouse

La ville rose va faire face à une nouvelle vague de chaleur cette semaine, avec notamment des après-midis à plus de 30°. On vous dit où trouver un peu de fraicheur à Toulouse.

Nouveau coup de chaud à Toulouse. En effet, une nouvelle vague de chaleur frappe la ville rose cette semaine où le mercure devrait dépasser les 30°. Dans ces conditions, il est alors primordial pour votre santé et pour votre confort de vous rendre dans des endroits plus frais. Pour cela, Toulouse Métropole a publié une carte interactive qui recense toutes les zones de fraicheur présentes dans la ville rose.

Les lieux de culture et de culte

S’instruire tout en se tenant au frais, c’est le combo gagnant pendant ces fortes chaleurs. En effet, les lieux de culture toulousains sont climatisés. Ainsi, vous pouvez visiter le musée Saint-Raymond ou encore la galerie château d’eau en plein centre-ville. Les bibliothèques comme la bibliothèque Fabre sont également référencées comme zones de fraicheur. Tout comme certains lieux de culte, on peut ainsi trouver la Basilique Saint-Sernin ou la Cathédrale Saint-Etienne.

Les parcs et les jardins

Pour ceux qui préfèrent rester à l’air libre malgré la chaleur, vous pouvez vous rendre dans un des 162 parcs et jardins de la ville rose. Vous pourrez vous promener ou vous reposer dans ces espaces verts ombragés. Ainsi, on trouve les très populaires Prairie des Filtres, Jardin des Pantes, Square Charles-de-Gaulle… Pour les sportifs, la Métropole présente les bases de loisirs comme zones de fraicheur. Par exemple, au Nord de Toulouse, il y a la base de loisirs des Quinze Sols, à Blagnac et Beauzelle, ou au Sud celle de La Ramée, à Tournefeuille.

Les piscines municipales

Et enfin, quoi de mieux que de se rendre à la piscine pour se rafraîchir ? Pour cela, vous pouvez vous rendre dans un des huit bassins de la ville rose. Dont deux se situent sur les îles du Ramier : la piscine Castex et celle Alfred Nakache. Cette dernière est composée d’un grand bassin d’une dimension de 150m x 48m. Pour les enfants, une grande pataugeoire de 904m2 et des jeux sont mis à disposition.

Mais bien sûr le plus important en cas de fortes chaleurs, c’est de s’hydrater. Pour cela, vous pouvez boire dans les fontaines à eau potable. Elles sont libres d’accès et on en trouve un peu partout dans la ville rose.

La carte interactive

