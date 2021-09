Bons plans Toulouse : la Grande Braderie aura lieu les 9, 10 et 11 septembre

La neuvième édition de la Grande Braderie de Toulouse se déroulera les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 septembre prochain dans le centre-ville entièrement piétonnisé et sécurisé pour l’occasion.

Alerte bon plan ! La Grande Braderie de Toulouse, qui se déroule tous les ans dans le centre-ville, organise sa neuvième édition les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 septembre prochain. Cette année, plus de 800 commerces participent à l’événement. La liste complète est disponible. Pour rappel, comme partout dans le centre-ville, le port du masque est obligatoire.

Rues temporairement fermées

Le périmètre s’étend de la station de métro Jeanne-d ’Arc au quartier des Carmes, puis de la place Wilson au Pont neuf. La majorité des aires sont entièrement piétonnes. Mais certaines rues de l’hypercentre de Toulouse seront temporairement fermées pour faciliter la circulation des visiteurs dans la Grande Braderie :

Rue de Rémusat

Rue Romiguières

Rue des Tourneurs

Rue de Mirepoix

Rue Joseph Lakanal

Rue Sainte-Ursule

Rue Jacques Cujas

Rue Clémence Isaure

Rue Antonin Mercié

Rue Cantegril

Rue d’Astorg

Rue des Arts

Rue Boulbonne

Rue Croix Baragnon

Rue Saint-Antoine du T

Rue Saint-Jérôme

Rue Maurice Fonvieille

Toutefois, l’accès est encore possible pour les habitants.

Animations supplémentaires

Des animations musicales seront proposées chaque jour de 14h30 à 18h30 dans le centre de Toulouse. Jeudi 9 septembre, la fanfare toulousaine Super Panela rythmera les pas des visiteurs avec leurs musiques festives inspirées de la culture colombienne. Le groupe Ghetto Blaster prendra le relai avec un mélange de titres rapportés des contrées africaines. Vendredi 10 septembre, Amanita Muscaria et Salsa Salsa animeront les rues de la ville avec des musiques brésiliennes et assureront le spectacle. Enfin, samedi 11 septembre, Band’a Gérard, Banda La Clau, Little Marching Band et Dats It Brass Band occuperont tour à tour la scène pour assurer l’ambiance durant le dernier jour d’évènement.