La Bibliothèque du Périgord fermée suite à la chute d’éléments de sa coupole

C’est l’une des plus belles bibliothèques de la Ville de Toulouse. Située rue du Périgord, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse va fermer provisoirement ses portes au public. En effet, des éléments de l’emblématique coupole qui surplombe la salle de lecture se sont détachés et sont tombés au sol. Sans, heureusement, faire de victimes.

Néanmoins, comme l’annonce la mairie de Toulouse, cette bibliothèque particulièrement prisée des étudiants restera fermée jusqu’à nouvel ordre afin d’assurer la sécurité du public. Les services techniques sont d’ores et déjà à l’œuvre pour afin de sécuriser les espaces, d’évaluer l’état de la coupole et d’estimer la nature des travaux nécessaires.

La bibliothèque du Périgord

La bibliothèque du Périgord, conçue comme le « palais rêvé des livres et des travailleurs » par la mairie de Toulouse lorsqu’elle l’a commandé dans les années 1930 à son architecte en chef de l’époque Jean Montariol, est emblématique du style Art déco. Ce bâtiment, marqué un dessin très géométrique, est considéré comme le chef-d’œuvre de cet architecte qui a également réalisé la piscine Alfred-Nakache, les groupes scolaires la Juncasse, Jules-Ferry et Jules-Julien ainsi que le kiosque de la place Pinel (objet d’un culte poético-drolatique) et la bourse du travail, place Saint-Sernin.