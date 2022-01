Le top 5 des bars à jeux vidéo et jeux de société à Toulouse

Pour les geeks, les gamers ou tout simplement ceux qui souhaitent passer une bonne soirée “jeux de société”, le Journal Toulousain vous a préparé une sélection de cinq bars à jeux à tester à Toulouse.

Les Tricheurs, un bar à jeux de société

Avis aux amateurs de jeux de société, le Journal Toulousain a trouvé le bar fait pour vous. Les Tricheurs disposent de près de 500 boîtes différentes, que ce soit des jeux d’aventure comme Celestia, Samuraï Spirit, des jeux d’ambiance, comme Privacy, Keskifé, des jeux de déduction, comme Agent Trouble, Mystères, des jeux de rapidité comme Jungle Speed ou Bazar bizarre, mais aussi des jeux de stratégie comme Blokus, Quarto ou encore Qwirkle. Pour les tricheries, aucun souci. Mais si vous vous faites attraper, « une sanction sera établie par la majorité », préviennent les propriétaires.

En consommant régulièrement, vous pouvez librement profiter de l’ensemble des jeux mis à disposition dans le bar. Il est aussi possible de jouer sans consommer en payant deux euros par personne et par heure. Différents événements sont organisés chaque semaine pour animer vos soirées, comme le quiz du dimanche, la grande partie de Loup Garou un mercredi par mois, le tournoi de coinche un mercredi sur deux ou encore le Shabadabada, un blind-test programmé un mardi par mois.

Côté bar, Les Tricheurs proposent différentes sortes de bières, blondes ou ambrées, de cidres et de vins rouges, blancs, rosés et même chauds. L’enseigne dispose également d’un large choix de cocktails.

Informations pratiques : 34, rue des Blanchers, Toulouse. Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 17h à 1h, samedi de 15h à 2h et dimanche de 15h à 00h.

Avalon, une plongée dans la réalité virtuelle

Pour les adeptes, comme pour tous ceux qui n’ont jamais osé essayer la réalité virtuelle, c’est l’occasion. Dans une ambiance de pub, l’Avalon met à disposition des casques de VR pour jouer dans les meilleures conditions, avec un espace de près de 12 mètres carrés par personne et un son spatialisé qui augmente le sentiment d’immersion.

« Vous avez rêvé d’affronter des Orcs à mains nues dans une arène, d’abattre des robots à coup de sabre laser pour vérifier que vous êtes bien un Jedi, de défendre votre château à l’aide de votre arc telle Ygritte ou de frissonner face aux zombies ? C’est possible ! » affirment les gérants. Le catalogue de jeux est éclectique, il y a de l’action, de l’horreur, de l’exploration, mais aussi du dessin en 3D.

L’ambiance est tout autre dans le pub. Les tables sont installées dans une bâtisse du 16e siècle en briques rouges sur du parquet qui craque sous vos pas. La musique oscille entre les nouveautés pop, rap, électro et les grands classiques. Des tables rétro-gaming sont installées pour jouer en sirotant une boisson ou en dégustant des tapas.

Informations pratiques : 9 rue Clémence Isaure, Toulouse. Horaires : ouvert du mardi au vendredi de 18h30 à 1h30 et le samedi de 12h30 à 2h30.

LevelUp, le bar pop-culture à Toulouse

Ce sont deux passionnés de pop-culture qui ont ouvert le LevelUp à Toulouse. L’objectif ? Plonger dans un univers « digne de Jules Verne », où chaque pièce est décorée différemment, comme « un laboratoire d’alchimie », « un cabinet de curiosités » ou encore « le nautilus ». En entrant, vous êtes entourés de figurines de vos personnages de séries, mangas et films préférés. Vous trouverez également les consoles de votre enfance, telles que la Nintendo, la Super Nintendo (SNES), la Mega Drive, le Gamecube, ainsi que les jeux qui vont avec et même une borne d’arcade.

Les parties peuvent être accompagnées de cocktails, bières toulousaines, burgers ou encore grillades pour passer une superbe soirée. Différents événements sont régulièrement organisés, comme des soirées quiz, dessin, tatouage et jeu du Loup Garou.

Informations pratiques : 96 Boulevard Pierre et Marie Curie, Toulouse. Horaires : ouvert mardi et mercredi de 17h30 à 00h30, jeudi et vendredi de 17h30 à 1h30 et samedi de 12h à 1h30.

La Taverne du Troll, une ambiance et des cocktails inédits

Ouverte depuis trois ans dans le centre-ville de Toulouse, la Taverne du Troll vous propose de passer une soirée hors du temps, dans un univers médiéval inspiré de la série Game of Thrones. L’établissement de 140 mètres carrés comporte deux étages et 21 tables. « Nous proposons plus de 200 jeux en libre-service : des jeux de société, des jeux de plateaux, d’ambiance, de stratégie… Nous avons imaginé un endroit bon enfant et convivial où nous pouvons jouer en solo, en duo, à plusieurs, mais également s’installer à la table de personnes que l’on ne connaît pas pour découvrir des jeux », explique Clément Taudou, propriétaire du bar, sur son site Internet.

Les noms des boissons aussi sont atypiques. Pour les shooters, la taverne propose le Hulk, le Captain America, le Black Widow, l’Iron Man, le Stark, le Targaryen, la potion de vie et la potion de Mana. Côté cocktails : le dark side, le troll, le Lannister, le Thor, le Gryffondor, le baiser de la licorne et pour les sans alcool : Casimir et Legolas. Pour se remplir le ventre, du saucisson, un assortiment de bonbons et des ardoises garnies sont disponibles.

Informations pratiques : 11 avenue Maurice Hauriou, Toulouse. Horaires : ouvert mardi et mercredi de 18h à 00h, jeudi et vendredi de 18h à 1h et le samedi de 16h à 2h.

Le BlastoDice, un bar à jeux de société complètement pop

La BlastoDice mélange la pop culture et les jeux de société plus classiques. À l’origine de l’initiative ? François, spécialiste de jeux de société qui se fera un plaisir de vous expliquer les règles et Fabien, fans de figurine qui maîtrise les principaux jeux de Wargame et vous prépare le terrain pour laisser place à la stratégie. Le BlastoDice met à disposition près de 370 références de jeux. Et pour faire une pause, il est possible de lancer une partie de babyfoot ou de fléchettes. Des figurines et des décors sont également disponibles pour participer à de grands jeux de bataille. De plus, le bar s’anime régulièrement avec des soirées jeux, des tournois, des “enquêtes”…

Pour profiter des jeux de façon illimitée, c’est deux euros par personne. Mais il est aussi possible de prendre un abonnement annuel à 20 euros. Pour s’hydrater au bar, il y a des softs, des bières, du vin et des cocktails avec ou sans alcool. À consommer avec un petit en-cas : gaufres, muffins, assiette de charcuterie ou de fromage. Tout est réuni pour passer une agréable soirée en famille ou entre amis.

Informations pratiques : 52 avenue Honoré Serres, Toulouse. Horaires : ouvert du mardi au jeudi de 18h à 1h, le vendredi de 18h à 2h, le samedi de 15h à 2h et le dimanche de 15h à 00h.