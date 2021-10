Une balade-spectacle avec Les chanteurs d’oiseaux à Toulouse

L’association Les concerts de poche organise une balade-spectacle dans le quartier de la Reynerie à Toulouse dimanche 3 octobre avec Les chanteurs d’oiseaux et le saxophoniste Guillaume Berceau.

C’est une invitation pour un instant poétique. L’association Les concerts de poche organise une balade-spectacle dans le quartier de la Reynerie à Toulouse ce dimanche 3 octobre à 14 heures et 16h30 avec Les chanteurs d’oiseaux et le saxophoniste Guillaume Berceau. Ce rendez-vous est organisé dans le cadre d’Un Dimanche au bord du Lac et de la Fête de la Science à la Reynerie.

“Faire résonner les chants d’oiseaux comme un genre musical à part entière ? C’est le pari fou des Chanteurs d’oiseaux, révélés par les Victoires de la musique et les Molières”, annoncent Les concerts de poche. “À pas feutrés, le public déambule pendant que les chanteurs, accompagnés d’un saxophone créatif, trillent, sifflent et gazouillent. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.”

L’association Les concerts de poche, crée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, cherche à démocratiser la musique classique. Elle a pour habitude d’organiser des ateliers musicaux et des concerts de musique classique, lyrique et jazz, dans les campagnes et les quartiers, comme ce sera le cas ce dimanche 3 octobre à la Reynerie.

Infos pratiques : balade-spectacle, inscriptions sur place, à la place Abbal dans le quartier de la Reynerie à Toulouse, à partir du dimanche 3 octobre à midi.