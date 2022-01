L’association L214 lance un défi aux toulousains : devenir vegan pendant un mois

L’association de défense des animaux L214 lancera, dès ce samedi 8 janvier, un défi aux Toulousains : participer au “Veganuary” en devenant vegan pendant un mois.

Les bénévoles de l’association de défense des animaux L214 seront présents ce samedi 8 janvier aux abords de la station de métro de la place du Capitole pour lancer un défi aux Toulousains : celui de devenir vegan durant un mois.

Cette initiative, organisée simultanément dans toutes les grandes villes de France, porte le nom de “Veganuary”. Une contraction des mots “vegan” et “january”, qui correspond à l’appellation de l’association anglaise à l’origine du défi. Par ce biais, L214 souhaite inviter les personnes « à reconsidérer leur consommation de produits animaux et permettre de dissiper les préjugés qui entourent encore parfois l’alimentation vegan ».

Le “Veganuary” est accompagné par les bénévoles

Pour participer au défi, les bénévoles de l’association présents dans le centre de Toulouse vous proposeront de vous inscrire sur une liste dédiée et de renseigner votre adresse email. Ceci permettra de démarrer un accompagnement pendant 31 jours.

Vous recevrez également un fichier de “recettes de stars” qui vous permettra de vous concocter des petits plats vegans durant toute la durée du défi, tels que du porridge à la mûre d’Harry Kirton, du hachis parmentier aux haricots de Evanna Lynch, de la soupe au poivron grillé de Jane Fallon ou encore du guacamole de Beyoncé. L214 met aussi à disposition un “kit de démarrage” du “Veganuary”, ainsi que des inspirations de listes de courses et de produits alternatifs pour vous aider.

Qu’est ce que le véganisme ?

“Devenir vegan, c’est aller plus loin que de devenir végétarien ou végétalien. Le véganisme n’est pas un régime alimentaire, c’est un mode de vie. Il consiste à éviter toute consommation de produits animaux, que ce soit pour la nourriture (viande, poisson, lait, miel etc.), mais aussi les vêtements, les produits cosmétiques, les divertissements ou toute autre expérience”, explique l’association.

Un défi déjà lancé l’année dernière par L214

Ce même défi avait déjà été lancé l’année dernière par l’association L214 au niveau national. « Nous ne savions pas à quoi nous attendre mais l’accueil du public et des entreprises a été très positif. C’est pourquoi nous renouvelons notre implication dans cette démarche », confie Brigitte Gothière, cofondatrice de L214.

Six mois après le lancement de cette première édition, et suite à une enquête, l’association affirme que 82 % des participants, pourtant non végan au moment de l’inscription, ont réduit leur consommation de produits animaux.