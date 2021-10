Fraich cook montre comment cuisiner les fruits et légumes dans un food truck à Toulouse

La tournée Fraich cook s’arrête dans la Ville rose ce samedi 2 octobre. L’équipe du food truck veut montrer comment cuisiner les fruits et légumes et s’installe sur les allées Jules-Guesde à Toulouse pour la journée.

La tournée Fraich cook, organisée par l’Interprofession des fruits et légumes frais, fait une escale à Toulouse ce samedi 2 octobre. En guise de nouveauté, l’édition 2021 du Fraich cook tour prend la forme d’un food truck. L’équipe de spécialistes des fruits et légumes est installée pour la journée sur les allées Jules Guesde à Toulouse.

Ce rendez-vous est l’occasion de “tout savoir sur la cuisine des fruits et légumes frais, faire le plein d’idées recettes ou d’astuces conso, rencontrer et échanger avec un Chef via des animations”, annoncent les organisateurs dans un communiqué envoyé aux médias.

Une des animations est le défi Fraich’cook. “Un diététicien et le chef Richard Fanton, amoureux des fruits et légumes frais, partageront leurs conseils et leurs astuces pour marier des saveurs surprenantes à partir d’un défi au hasard”, expliquent les organisateurs. “Les visiteurs tourneront la roue des six fruits et légumes et découvriront la recette inédite concoctée.”

Au programme également, le vélo smoothies. Ici, c’est “à la force des jambes des visiteurs (que) des smoothies originaux seront mixés”.

La tournée Fraich cook a commencée avant l’été, le 10 juin et passe par 55 villes dans le cadre de la campagne Cuisinés maison. Dans le Sud-ouest, elle doit encore passer par Bordeaux le 24 novembre.