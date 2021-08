AMOS Women’s French Cup: le PSG perd contre l’AS Roma

Du 4 août au 6 août 2021, Toulouse accueille la quatrième édition de l’AMOS Women’s French Cup. Ce mercredi, les footballeuses du PSG ont dû s’incliner face au club italien de l’AS Roma.

2-1 pour l’AS Roma

Dès la deuxième minute de match, l’italienne Manuela Giugliano ouvre le score en inscrivant un but contre le PSG. La défenseure parisienne Sara Däbritz égalise à la quatrième minute grâce à une reprise de corner. Le score s’établit à 1-1 à la mi-temps, avant de changer en faveur de l’AS Roma à la 68ème minute avec un but dAnnamaria Serturini. Les féminines du PSG affronteront l’Olympique Lyonnais qui s’est incliné face au Bayern Munich (4-2). Cette petite finale se déroulera au Stadium de Toulouse vendredi 6 août à 18 heures. La grande finale entre le Bayern et l’AS Roma aura lieu au Stadium à 21 heures.