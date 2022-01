10 bonnes adresses de salons de thé à Toulouse

Pour vous réchauffer cet hiver, le Journal Toulousain vous propose une sélection de dix salons de thé à Toulouse, du bar à chats en passant par le coffee shop pop et le “tea time” britannique.

L’Autre salon de thé, gourmandise assurée

« Nos grand-mères ne trouveront rien à redire aux recettes de nos pâtisseries maison préparées avec des produits frais et, autant que possible, bio », expliquent les propriétaires. L’Autre salon de thé est l’endroit idéal pour prendre un petit déjeuner ou un goûter (voire un déjeuner) gourmands, avec un buffet généreux dans lequel on se sert comme à la maison, des pâtisseries qui donnent l’eau à la bouche… Il est difficile de résister. Attention aux petits appétits, la taille des parts est conséquente. De plus, l’enseigne propose des brunchs dominicaux de 10h à 15h30, composé de pommes de terre sautées, de tartines, de pains aux raisins. On en oublierait presque de boire le thé.

Informations pratiques : 45 rue des Tourneurs, Toulouse. Horaires : du lundi au vendredi de 12h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 20h.

Le Bapz, un salon de thé so british

Si vous souhaitez respecter la tradition anglaise du “tea time”, vous êtes au bon endroit. Au Bapz, on déguste le thé ou le café dans un service en porcelaine so british. Et on l’accompagne d’une farandole de pâtisseries typiques : cheesecake, muffins et autres crumbles. En même temps, on admire le cadre atypique, aussi charmant qu’un petit café londonien, avec des tables en bois et des chapeaux dans le style britannique. Le plus ? Les scones. Ces spécialités qu’il faut ouvrir en deux pour étaler de la crème et de la confiture. Essayez, vous verrez.

Informations pratiques : 13 rue de la Bourse, Toulouse. Horaires : 11h30 à 19h.

Le Chapristea, un bar à chats

Le Chapristea est un “Neko café”, plus connu sous le nom de “bar à chats” dans lequel on déguste le thé entouré de petites boules de poils. Une petite pause gourmande dédiée à la détente, dans un lieu aménagé spécialement pour votre bien-être et celui des félins qui ne demandent qu’à être caressés. Certains seront d’ailleurs bientôt proposés à l’adoption.

Il est recommandé de goûter aux nombreuses pâtisseries faites maison, comme le cheesecake aux marrons, la tarte au citron et son épaisse couche de meringue ou encore la tarte au chocolat blanc et framboises. Mais aussi aux différentes recettes de chocolat chaud, frappés, aromatisés…

Informations pratiques : 4 rue Jules Chalande, Toulouse. Horaires : 12h à 19h.

Magnolia Café, le salon de thé créatif

À mi-chemin entre le salon de thé et l’atelier d’artiste, le Magnolia Café vous accueille dans une ambiance conviviale et inspirante afin de laisser libre cours à vos inspirations. L’enseigne propose de nombreuses pâtisseries, mais aussi de multiples références de thé, dont les feuilles « ont été récoltées selon des méthodes traditionnelles par des paysans qui obtiennent une rémunération juste pour leur travail », soulignent les propriétaires. Les boissons sont artisanales, les cafés préparés dans un style latino-américain et le chocolat chaud recouvert d’une onctueuse mousse de crème.

De plus, il vous est proposé de réaliser sur place des projets créatifs. Vous pouvez, par exemple, faire de la peinture sur des pièces en céramique, que ce soit des objets de décoration ou de la vaisselle, et repartir avec vos créations. Des ateliers pour les adultes et des ateliers pour les enfants sont régulièrement organisés.

Informations pratiques : 208 avenue de Grande Bretagne, Toulouse. Horaires : 9h30 à 19h.

Solaneko, un salon de thé aux aspirations japonaises

Et oui, il n’y a pas qu’en Angleterre que l’on boit du bon thé. Solaneko est une enseigne familiale où la cheffe Tomoko vous prépare des spécialités japonaises, simples, saines et savoureuses dans le quartier de Saint-Cyprien. La carte comporte une trentaine de références de thé vert, thé noir, thé blanc, thé “fumé”, thé “torréfié”, originaires du Japon, de Taïwan, de Chine ou d’Inde.

Même les pâtisseries sont parfumées, comme le cheese cake au thé vert et chocolat blanc ou encore le flan au thé de jasmin. Pour ce qui est des produits utilisés en cuisine, la majorité provient du circuit court. Le salon mise sur la transparence : la liste des producteurs est disponible sur le site internet.

Informations pratiques : 9 rue Réclusane, Toulouse. Horaires : du mardi au samedi de 11h à 19h.

Campillo, spécialiste des produits locaux

Pour rester dans le local, une seule adresse : le Campillo, dont le nom signifie “petit champ” en espagnol. Ici, les produits sont achetés chez des petits producteurs, tous installés à moins de 70 kilomètres de Toulouse. « Le projet est né d’un voyage à travers l’Europe en van, à la recherche d’initiatives agroécologiques alternatives », dévoilent Mélissa et Guillaume, les propriétaires, tombés amoureux des terroirs occitans. Différentes formules sont proposées, dont un brunch gourmand les samedis et dimanches, composé d’assiettes sucrées et salées. Une carte est également dédiée aux multiples références de thé.

Informations pratiques : 1 rue Job, Toulouse. Horaires : du mardi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 13h.

Captain Arabica, le coffee shop de la culture pop

Le coffee shop Captain Arabica vous accueille dans une ambiance 100 % pop culture. Vous y retrouvez toutes les figurines de vos héros préférés, personnages cultes de séries, films ou jeux vidéo dans une ambiance cosy. « Chez nous, ça mange, ça boit et ça parle de cinéma, de mangas et de comics », présente l’enseigne. La spécialité de la maison ? Les cafés, originaires du Brésil, de l’Éthiopie, du Pérou et torréfiés aux portes de Toulouse par l’atelier Perla Negra. Il est également possible de s’y restaurer le midi avec des sandwichs, salades, soupes ou croque-monsieurs préparés par la maison, ou de déguster un fabuleux goûter composé de pâtisseries principalement anglo-saxonnes : muffins, cookies, cheesecakes…

Informations pratiques : 36 rue du Taur, Toulouse. Horaires : du lundi au samedi de 11h à 18h30 et le dimanche de 11h à 15h30.

Madame Bovary, l’adresse des littéraires

Avec les températures qui baissent, rien de mieux que de se réchauffer avec un bon livre et une tasse de thé. C’est possible chez Madame Bovary, le café des littéraires à Toulouse. Entre les différentes étagères, sur un fond de musique classique, vous pouvez profiter d’une pause douceur et déguster un mi-cuit au chocolat, un crumble banane, un moelleux à la carotte ou encore une part de tarte à la rhubarbe en feuilletant votre livre préféré. Le salon a sélectionné une dizaine de boissons chaudes spécialement servies cet hiver, du classique Earl Grey au chocolat chaud à la guimauve en passant par le rooïbos aux épices (thé à l’orange, cannelle, raisin, rose et meringue).

Informations pratiques : 13 rue Peyrolières, Toulouse. Horaires : lundi de 11h30 à 18h, mercredi à samedi de 09h30 à 18h et dimanche de 11h00 à 18h.

Cacao’T, pour tous les fans de chocolat

Il suffit de passer la porte pour sentir les effluves de chocolat. Le Cacao’T, c’est l’adresse incontournable à Toulouse pour tous les gourmands fans de sucreries, mais surtout de cacao. Il est proposé sous toutes ses formes par Gwenn Lanoë, le chef breton à la fois chocolatier, pâtissier, boulanger, confiseur et glacier. L’ensemble des produits proposés à la carte sont faits maison, que ce soit la mousse au chocolat, les macarons, la confiture, les pâtes de fruits, les croissants, les pâtes à tartiner, mais aussi les croque-monsieurs. Le chef concocte également une large sélection de gâteaux sans gluten.

Informations pratiques : 21 rue de Rémusat, Toulouse. Horaires : du samedi au dimanche de 8h à 19h.

Casta Diva, le salon de thé façon opéra

Le salon de thé Casta Diva est le petit nouveau de la bande. L’enseigne a ouvert ses portes il y a tout juste une semaine. Les propriétaires, David Godfroid, choriste, et Véronique Soum, violoncelliste et pâtissière, ont voulu mêler leurs deux passions : la musique et la restauration. Le cadre est enchanteur. Les fauteuils, les banquettes et le carrelage dans le style baroque nous font voyager dans le temps. À la carte, en plus d’une large variété de thés noirs, blancs, verts, matchas, matés, natures, fruités ou épicés du marchand parisien Betjeman & Barton, les petits plats varient en fonction des saisons.

Informations pratiques : 60 rue des Tourneurs, Toulouse. Horaires : mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 11h45 à 18h.