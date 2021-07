14 juillet : une circulation difficile aujourd’hui à Toulouse

Aujourd’hui, les festivités liées au 14 juillet vont rendre la circulation difficile dans certains quartiers de Toulouse. C’est notamment le cas autour du boulevard Carnot. Difficile également de stationner dans ce secteur. Et les transports en commun sont perturbés.

La célébration de la fête nationale a lieu à nouveau cette année. Elle se tiendra le mercredi 14 juillet à 11h boulevard Carnot – Place Roland à Toulouse. La circulation des véhicules et des transports en commun sera donc impacté dans le secteur allant de Jean Jaurès à François Verdier.

La circulation est interdite puisque les voies sont occupées jusqu’à 16h sur plusieurs axes. Il est donc impossible d’emprunter le boulevard Lazare-Carnot, les allées du président Roosevelt. Même chose concernant toutes les voies menant vers le boulevard Carnot.

Le secteur concernant l’interdiction de circulation est quant à lui, bien plus large. En raison des festivités liées au 14 juillet, il est interdit de se garer sur le boulevard Lazare-Carnot, et sur les allées Forain-François Verdier. Il est également impossible de laisser sa voiture jusqu’à la première intersection et sur 100 mètres maximum vers le boulevard Carnot. Cela concerne donc la rue Idrac, rue Delpech, rue de l’Etoile, rue Caraman, rue d’Aubusson, rue du Rempart Saint-Etienne, rue Labéda, rue des Trois Journées, rue Gabriel Péri, rue de la Colombette et la rue Castellane.

Les festivités liées au 14 juillet vont aussi chambouler les transports en commun. Les bus sont déviés depuis le début de service et cela sera le cas jusqu’à ce que le secteur soit libéré. La station de métro François Verdier est fermée depuis 8h30 et devrait rouvrir dans l’heure suivant la fin de la cérémonie.