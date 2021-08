Face à la flambée de l’épidémie à Toulouse, une opération de dépistage va être menée place Saint-Pierre

Alors que le taux d’incidence ne cesse de monter à Toulouse, notamment chez les jeunes, une opération de dépistage et de prise de rendez-vous pour la vaccination est organisée place Saint-Pierre.

Qu’il s’agisse de tension hospitalière ou de taux d’incidence, les récentes données sanitaires quant à la propagation de la Covid-19 en Occitanie sont plutôt préoccupantes. Et d’autant plus en Haute-Garonne où l’on enregistrait, au 3 août, 465 nouveaux cas dépistés positifs pour 100 000 habitants (622 pour la seule ville de Toulouse). Dans le département, c’est chez les 20-30 ans que le taux d’incidence est le plus élevé avec plus 1000 cas (1047,8) pour 100 000 habitants.

Opération dépistage à l’heure de l’apéro

Ce n’est donc pas un hasard si la préfecture de Haute-Garonne, l’ARS et la mairie de Toulouse organisent une grande campagne de dépistage et de prise de rendez-vous pour la vaccination sur la place Saint-Pierre, lieu de rendez-vous incontournable de la jeunesse toulousaine. L’opération sera, en outre, menée à l’heure de l’apéro, les vendredi 6 août de 18h à 22h et le samedi 7 août de 19h à 22h.

Dépistage et incitation à la vaccination

Des médiateurs de lutte anticovid, volontaires de l’association départementale de protection civile 31 seront présents sur ces créneaux pour prendre en charge le dépistage. Tandis que les équipes du CHU de Toulouse tiendront, elles, des stands de prise de rendez-vous pour la vaccination.