Haute-Garonne : la majorité des cas de Covid-19 sont des contaminations au variant Omicron

Les cas de contamination au dernier variant de la Covid-19 appelé “Omicron” sont désormais majoritaires en Haute-Garonne en ce début d’année alors que le variant Delta dominait avant les fêtes.

La majorité des cas de contamination à la Covid-19 détectés sont désormais issus du variant Omicron en Haute-Garonne. Selon les dernières données épidémiques publiées par Santé Publique France, datant du lundi 3 janvier : sur le nombre total de cas positifs, 61,5 % des personnes seraient contaminées par ce nouveau variant, contre 38,5 % par d’autres mutations du virus, dont le variant Delta.

Pourtant, ce dernier était encore majoritaire avant les fêtes de fin d’année. Mais Omicron a pris le dessus durant les vacances de Noël et du Nouvel an. Pour rappel, le premier cas d’Omicron en Occitanie a été détecté en Haute-Garonne le 13 décembre dernier selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, qui avait affirmé que la personne contaminée avait été placée à l’isolement. Pourtant, ces mesures n’ont pas suffi à stopper la propagation de ce nouveau variant, qui, selon les premières études, est bien plus contagieux que ses prédécesseurs.

2 348 cas de Covid-19 détectés en moyenne chaque jour

En Haute-Garonne, 2 348 cas étaient détectés en moyenne chaque jour durant la deuxième semaine des vacances de Noël. Le taux d’incidence de la Covid-19 a augmenté de près de 88 % en seulement sept jours et atteint désormais 1 173 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter depuis le milieu du mois de novembre.

Le taux de positivité des tests a également doublé depuis la semaine dernière. Il est actuellement de 13 %. La grande majorité des tests se révèle positive chez des personnes non vaccinées.

Actuellement, 357 personnes sont hospitalisées suite à une contamination, dont 90 dans les services de réanimation. En moyenne, 29 nouveaux patients intègrent l’hôpital chaque jour dans le département et huit personnes entrent en soins critiques.