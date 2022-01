Covid-19 : le Vaccibus reprend du service en Haute-Garonne

Toujours dans l’objectif “d’aller vers” les populations et de faciliter l’accès à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes vulnérables, le Vaccibus reprend du service en Haute-Garonne.

Le Vaccibus reprend du service en Haute-Garonne. Le dispositif, déployé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 31) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM 31), en coordination avec les acteurs des communes concernées, a pour objectif d’aller au plus près des populations, afin de faciliter l’accès à la vaccination contre la Covid-19, notamment en faveur des personnes vulnérables. Pour rappel, il avait déjà parcouru les routes du département en avril dernier.

Prise en charge complète de la vaccination contre la Covid-19

Le vaccibus, géré par le préfet de Haute-Garonne Étienne Guyot et l’Agence Régionale de Santé (ARS), est doté d’une logistique complète de vaccination. Un secrétariat procède à l’accueil des patients volontaires, les doses de vaccins sont conservées dans le véhicule, un médecin est présent sur place pour effectuer les consultations et des professionnels de santé s’occupent de réaliser les injections.

L’objectif principal est de pallier le manque de centres de vaccination fixes dans certaines communes. Alors, le vaccibus se déplace chaque week-end dans les villages volontaires de Haute-Garonne. « Une opération permet de vacciner 250 personnes », ajoute la préfecture du département. Samedi et dimanche dernier, il s’est rendu à Fronton, Maureville, Villemur-sur-Tarn et Saint-Félix-Lauragais.

Comment se faire vacciner au vaccibus ?

Les personnes ciblées par ces opérations de vaccination sont vulnérables ou isolées, âgées de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidités. Recensées par les collectivités, elles peuvent être contactées par la CPAM et se voir proposer un rendez-vous.

Même si la priorité est donnée aux habitants plus âgés, toutes les personnes de plus de 12 ans peuvent bénéficier d’une première, deuxième ou troisième injection au sein du vaccibus. Les rendez-vous doivent toutefois être pris au préalable sur le site keldoc.com. En tapant “vaccibus” dans la barre de recherche intitulée “Rechercher un médecin, un établissement ou une spécialité”, vous aurez accès à la liste des prochaines étapes du vaccibus.

16 centres de vaccination fixes en Haute-Garonne

La préfecture de Haute-Garonne tient a rappeler que ce dispositif est déployé en complément des 11 autres centres de vaccination fixes du département. Ils sont notamment situés à Bagnères-de-Luchon, Labège, Lespinasse, Montastruc-la-Conseillère, Muret, Toulouse, Villefranche-de-Lauragais et Villeneuve-de-Rivière. À cela s’ajoutent cinq nouveaux établissements qui ouvrent leurs portes cette semaine à Saint-Lys, Colomiers, Revel, Toulouse et Cadours. La liste complète est disponible ici.

Par ailleurs, l’ARS Occitanie conseille aux habitants de ne pas attendre pour prendre rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19. Car une forte affluence est attendue dans les semaines à venir suite aux prochaines décisions gouvernementales.