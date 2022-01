Covid-19 : le port du masque est à nouveau obligatoire dans le centre de Toulouse

Face à la dégradation de la situation épidémique due à la Covid-19, le préfet de la Haute-Garonne Étienne Guyot, en concertation avec le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, a décidé de rendre à nouveau obligatoire le port du masque dans le centre de la ville.

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans l’hyper-centre de Toulouse à compter de ce mercredi 5 janvier. La décision vient d’être prise par le préfet de Haute-Garonne Étienne Guyot, en concertation avec le maire de la ville Jean-Luc Moudenc. L’objectif est de limiter au maximum les contaminations, alors que « les dernières données sanitaires confirment une évolution inquiétante de la propagation du virus Covid-19 dans le département », indique la préfecture de Haute-Garonne.

En effet, l’Agence Régionale de Santé (ARS) fait état d’un taux d’incidence de 1 299 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans le département. Un chiffre encore supérieur à Toulouse, puisqu’il atteint les 1 382 cas positifs pour 100 000 habitants. « Le seuil d’alerte est fixé à 50 cas dépistés positifs pour 100 000 personnes », tient à rappeler le préfet.

Zones concernées à Toulouse par l’obligation du port du masque

Ainsi, le port du masque est obligatoire sur la voie publique et dans les espaces publics de Toulouse pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus, tous les jours de 9h à 3h du matin. Le périmètre concerné par la mesure est délimité par :

le boulevard d’Arcole

le boulevard de Strasbourg,

le boulevard Lazare Carnot,

les allées Forain François Verdier,

les allées Jules Guesdes,

l’avenue Maurice Hauriou,

le quai de Tounis, le quai de la Daurade,

la place de la Daurade,

le quai Lucien Lombard,

le quai Saint-Pierre dans sa section allant jusqu’au boulevard Armand Duportal, boulevard Armand Duportal, boulevard Lascrosses depuis la place Armand Duportal, boulevard d’Arcole.

À noter que ces voies sont incluses dans l’arrêté préfectoral. Les personnes en situation de handicap et les habitants pratiquant une activité sportive dans ce secteur ne sont pas concernés par l’obligation du port du masque.