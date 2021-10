Covid-19 : Où se trouve le dernier centre de dépistage à Toulouse ?

Après la fermeture du centre installé au CHU de Rangueil et des drives des Argoulets et de l’esplanade Alain Savary, il n’y a plus qu’un seul centre de dépistage de la Covid-19 à Toulouse…

Suite à la très forte baisse de la demande de tests PCR à Toulouse, les “drives” de dépistage de la Covid-19 qui avaient été installés aux Argoulets et sur l’esplanade Alain Savary ont successivement fermé. La baisse de la demande s’est accentuée après la décision nationale de rendre les tests dits de conforts, payants à compter du 15 octobre 2021. En conséquence, le centre de dépistage du CHU à Rangueil a fermé ses portes le jeudi 14 octobre. En revanche, le centre de dépistage du CHU de Purpan poursuit son activité, aux mêmes horaires. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés, de 8h à 18h. Son accès se fait au niveau du centre d’enseignement et de congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet, notamment par l’avenue Jean Dausset, et par le tramway.

Dans quel cas le dépistage de la Covid-19 est-il encore pris en charge par l’Assurance Maladie ?

L’Assurance maladie indique que les tests ne sont plus remboursés, sauf pour les personnes :

-mineures

-ayant des symptômes, sur prescription médicale

-identifiées comme contact à risque par l’Assurance maladie ou l’Agence régionale de santé

-vaccinées (schéma vaccinal complet) ou ayant une contre-indication à la vaccination

-concernées par des campagnes de dépistage collectif

-ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois

Source : communiqué de presse