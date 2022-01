Solidarité : Les Hurlement d’Léo, Aldebert et les Ogres de Barback au chevet d’un enfant toulousain en attente d’une greffe

À 11 ans, Rémi, originaire de Toulouse, est hospitalisé à Bordeaux, en attente d’une greffe cardiaque qui tarde à venir. Pour sauver l’enfant, plusieurs artistes, dont Les Hurlements d’Léo, Aldebert et les Ogres de Barback, se sont mobilisés pour sensibilisés les parents sur le don d’organes pédiatriques en composant une chanson.

Rémi a 11 ans et depuis 9 mois, ce jeune Toulousain est hospitalisé à Bordeaux. Il y attend une transplantation cardiaque. Sa situation est urgente, car il fait face à une pénurie d’organes pédiatriques. En effet, au-delà du manque d’organes récurrent en France, les enfants devant être greffés se heurtent à une procédure supplémentaire : l’accord des parents, qui reste obligatoire pour tout prélèvement sur un enfant décédé.

Un sujet qu’il est délicat d’aborder avec des parents se trouvant déjà dans la détresse de la perte d’un enfant. Souvent pas au courant de l’existence d’un tel dispositif. Les soignants doivent alors sensibiliser et convaincre des familles, et cela très rapidement. Pour l’instant, Rémi n’a pas encore eu la chance de bénéficier d’un don d’organes.

Une chanson pour sensibiliser au don d’organe

L’équipe de soignants de l’hôpital Haut-l’Evèque où séjourne Rémi, a opté pour une idée originale afin de sensibiliser les familles au don d’organes pédiatriques de manière ludique. Elle a fait appel à plusieurs artistes, et leur a demandé de composer une chanson et un clip pour parler de la cause.

Johanna Turpeau (réalisatrice), Olivier Desagnat (réalisateur, D’Asques et D’Ailleurs), Chloé Legrand (musicienne, Tan2em) et Laurent Kebous (musicien et chanteur, Les Hurlements d’Léo/Tan2em) ont aussitôt accepté de s’investir dans le projet. En quelques jours, les artistes ont écrit les paroles de la chanson, composé la musique et réalisé le clip vidéo. Aldebert et Fredo des Ogres de Barback ont également été sollicités pour chanter une partie du morceau.

L’ensemble du projet a été conçu en étroite collaboration avec Rémi, sa famille, dont sa petite sœur de 9 ans, et le personnel soignants de l’hôpital. Tous participent au clip et à l’interprétation de la chanson. Intitulée ”Cœur battant”, son objectif premier est de donner de la visibilité au besoin urgent de Rémi, mais aussi de sensibiliser les familles au don d’organe.

De plus, les fonds récoltés via les droits d’auteur et la vente du titre sur les plateformes de streaming seront intégralement reversés à l’association “Les liens du coeur“, qui accompagne les enfants atteint d’une malformation cardiaque et leurs familles. La voici :