Haute-Garonne. Un comité de soutien pour l’écologiste Delphine Batho

En Haute-Garonne s’est créé un comité de soutien pour Delphine Batho, candidate à la primaire écologiste.

En vue de l’élection présidentielle de 2022, la primaire écologiste désignera en septembre prochain, son ou sa candidate. Pour promouvoir la candidature de la présidente de Génération Ecologie, Delphine Batho, des comités de soutiens se mettent en place, comme en Haute-Garonne, dès le mois de juillet 2021.

Delphine Batho, une “écologie pour tous”

Parmi les membres de ce comité, nous pouvons citer Régine Lange, ancienne adjointe toulousaine à l’écologie, Yannick Lacoste, adjoint au maire de Saint-Jean et Jean-François Robic, conseiller municipal à Balma.

Selon eux, la candidature de Delphine Batho “se différencie des autres parce qu’elle défend une écologie pour tous, pédagogique et intégrale”.

Selon le comité, les soutiens commencent à affluer : “des élus, des responsables et beaucoup de simples citoyens qui apprécient que Delphine Batho assume la décroissance pour rétablir un équilibre entre les nécessités humaines et les nécessités de la préservation de l’ensemble du vivant et qu’elle relie transformation écologique et choc démocratique, par la rupture avec le présidentialisme”.

Un candidat écologiste au premier tour

Le comité de soutien à Delphine Batho insiste sur le fait que “les enjeux sont tels qu’il est inimaginable de ne pas avoir un candidat écologiste au premier tour”.

“Delphine Batho a d’ores et déjà annoncé que si elle était désignée par la primaire, elle serait bien présente au 1er tour des présidentielles et ne négocierait pas avec un autre éventuel candidat de gauche. Elle porte une autre écologie”, précise Yannick Lacoste, référent départemental de Haute-Garonne. Pour Jean-François Robic, c’est “une candidature 100% laïque et écoféministe”.

Le comité de soutien a pour objectif de “faire connaitre le processus des primaires et d’inciter le plus grand nombre de personnes à s’inscrire pour voter avant le 12 septembre ; pour cela nous irons à la rencontre des citoyennes et des citoyens pendant les 6 semaines qui viennent et nous organiserons à la rentrée des débats dans des cafés à Toulouse et dans tout le département”.

Gérer la crise écologique

Pour Régine Lange, “l’urgence climatique, on le voit tous les jours, est déjà là et produit des effets dévastateurs ; il nous faut absolument une candidate comme Delphine Batho qui prenne des responsabilités de gouvernement pour gérer la crise écologique, y compris dans ses dimensions régaliennes”.

La désignation du candidat écologiste aura lieu entre le 16 et le 19 septembre pour le premier tour et entre le 25 et le 28 septembre pour le second. Pour voter les inscriptions se font jusqu’au 12 septembre.

Pour rejoindre le comité de soutien à Delphine Batho, écrire sur la page Facebook du Comité de soutien 31 ou à l’adresse e-mail suivante : generationecologie31@gmail.com

Source : communiqué de presse