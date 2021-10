Un député de la Haute-Garonne à suivre sur une application de démocratie numérique

Le député Jean-Luc Lagleize a annoncé récemment s’être inscrit sur NosLois, une application de démocratie numérique qui permet de suivre l’activité des parlementaires.

Il sera désormais possible pour les habitants de huit communes de Haute-Garonne de suivre l’activité législative de leur député. En effet, Jean-Luc Lagleize, député de la deuxième circonscription a récemment annoncé s’être inscrit sur NosLois, une application de démocratie numérique. Concrètement, les citoyens qui le souhaitent pourront désormais suivre les projets de loi et les propositions débattues à l’assemblée mais aussi de suivre, plus précisément, les apports et les votes de sont représentant.

Jean-Luc Lagleize troisième député d’Occitanie sur NosLois

Après les députés Jean-René Cazeneuve (LREM), dans le Gers, et Henri CABANEL (RDSE), dans l’Hérault, le député haut-Garonnais est le troisième parlementaire d’Occitanie à s’inscrire sur cet outil. « les habitants des communes de Azas, Buzet-sur-Tarn, Lapeyrouse-Fossat, Montberon, Montjoire, Saint-Jean, Saint-Jean-Lherm et Saint-Loup-Cammas rejoignent les 7 millions de Français qui ont déjà un parlementaire sur NosLois, se félicite la société todayIvote, éditeur de l’application.

Prendre part au processus législatif

« Notre application mobile propose aux citoyens de participer régulièrement au processus de création des lois là où le régime représentatif français ne les convoque seulement que tous les 5 ans lors des élections législatives », précise cette startup spécialisée dans les CiviTechs qui espère, avec son projet, lutter contre l’abstention et l’érosion de la confiance des citoyens envers la démocratie.

En plus de suivre le processus démocratique, l’appli NosLois permet également à chaque citoyen inscrit de prendre position sur les différents textes ou contribuer à son élaboration. L’ensemble des opinions exprimées d’une circonscriptions seront relayées à l’élu concerné.