Tout ce qu’il faut savoir sur la ZFE de Toulouse qui entre en vigueur en septembre

La Zone à Faibles Émissions de Toulouse doit entrer en vigueur en ce mois de septembre. Un périmètre géographique dans lequel les véhicules motorisés les plus polluants ne pourront plus circuler. Mode d’emploi.

La Zone à Faibles Émissions de Toulouse est un périmètre géographique dans lequel les véhicules motorisés les plus polluants ne pourront plus circuler. Il englobe toute la Ville rose à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et de Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2. Les premiers concernés, en ce mois de septembre, par ces adaptations de circulation seront les fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette Crit’air 5 et non classés, qui représentent moins de 1% du parc roulant de la métropole. Des panneaux signaleront l’entrée et la sortie de la zone de circulation restreinte aux véhicules autorisés.

Le programme du déploiement de la ZFE à Toulouse

Progressivement, ces derniers se feront moins nombreux. En effet, le déploiement de la ZFE prévoit qu’en 2022 ce seront les véhicules utilitaires et les poids lourds certifiés Crit’air 4 qui n’auront plus droit de passage. Puis, en 2023, les véhicules légers et les deux roues, certifiés Crit’air 4, 5 et non-classés. Et, en 2024, les véhicules légers, les deux roues, les véhicules utilitaires et les poids lourds jusqu’au Crit’air 3. Seuls les véhicules certifiés Crit’air 2, 1 et véhicules électriques ou à hydrogène, seront alors autorisés à circuler à l’intérieur de la zone. En cas de circulation ou de stationnement avec une vignette interdite ou de circulation sans vignette, les propriétaires des véhicules s’exposeront à une amende de 68 euros pour les véhicules légers et véhicules utilitaires légers, et de 135 euros pour les poids-lourds. Pour obtenir sa vignette, rendez-vous ici.