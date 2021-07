A Toulouse, les vélos cargos vous livrent vos colis sans polluer

Cinq nouveaux véhicules zéro émission, “vélos cargos”, rejoignent la flotte de La Poste dans son engagement dans la transition écologique.

Depuis le 22 juin dernier, dans le centre historique de Toulouse, les facteurs livrent les colis en vélos cargos. Ces cinq nouveaux véhicules zéro émission remplacent désormais le fourgon ou le Staby (3 roues électrique) du facteur et “confirment l’engagement de La Poste dans la transition écologique”.

Des vélos contenant jusqu’à 100 colis

Depuis plus d’une semaine, dans les rues de Toulouse, les passants croisent désormais ces vélos jaunes un peu particuliers. Plus longs et plus grands que les biens connus vélos des facteurs, ces triporteurs d’un genre nouveau, doté d’un coffre de grande capacité pouvant contenir jusqu’à 100 colis et d’une assistance électrique, sillonnent les rues du cœur de ville pour répondre à la demande croissante de livraison de colis sans impacter l’environnement.

“Après un temps de prise en main, on s’habitue très vite aux particularités du vélo cargo. De la place Saint-Pierre à la place de la Daurade en passant par la rue Saint-Rome, il s’avère maniable et beaucoup plus simple à stationner que les fourgons électriques”, explique Thomas Razot, facteur colis à Toulouse.

Pour une livraison urbaine 100% décarbonée

Inscrit dans le cadre de l’ambition de La Poste de livraison urbaine 100% décarbonée, ce déploiement de vélos cargos “contribue à décongestionner et dépolluer le cœur historique de Toulouse, et à prendre ainsi toute sa place dans le programme de Zone à Faible Émission Toulousain”.

“Nous avons construit les nouveaux circuits autour du Capitole, en priorisant ce mode de livraison dans les rues qui posent problème aux opérateurs en voiture à cause des difficultés de circulation et/ou de stationnement”, précise Yves Labbe, responsable d’équipe.

Ces 5 vélos constituent une première étape préparant l’arrivée de plus de 400 vélos cargos dans les hyper-centres des 50 plus grandes villes françaises, dont près de 20 à Toulouse.

Dans le même temps, à Toulouse, Urby la filiale de La Poste dédiée à la logistique urbaine, s’apprête à déployer d’ici quelques jours 5 autres vélos cargos dédiés à ses services de livraison urbaine et d’enlèvement de marchandises. Ces véhicules propres contribueront à optimiser l’accès des marchandises au centre-ville toulousain dans le respect de l’objectif zéro carbone.

Source : communiqué de presse