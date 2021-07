Toulouse. La monnaie locale virtuelle “Seed” favorise les circuits courts

Deux étudiants de l’Insa Toulouse ont développé une monnaie locale virtuelle “le Seed”, pour privilégier les alternatives locales, éthiques et écologiques.

Qu’est-ce que le Seed ? Deux étudiants à l’institut national des sciences appliquées (Insa) de Toulouse en filière génie physique, Séréna Giraud et Yann Tavernier, ont développé cette monnaie locale virtuelle via l’application Sedna. Sa particularité ? Le Seed est “une monnaie qui s’inscrit uniquement dans des échanges favorisant des circuits courts et un respect de l’environnement”, assurent les créateurs du projet.

En tant que monnaie virtuelle, le Seed n’est pas palpable matériellement, mais elle est toutefois bien réelle : “comme une vraie monnaie, vous la possédez et pouvez l’échanger avec vos proches. La différence, c’est que votre porte-feuille se trouve… sur votre smartphone !”

Une monnaie pour l’action éco-responsable

Qu’il s’agisse du domaine de l’alimentation, de la restauration, des cosmétiques ou encore des transports, un Seed est généré “uniquement si une action ou consommation éco-responsable, favorisant des circuits courts, a été réalisée, et il ne peut être utilisé que pour en réaliser une nouvelle”.

Les enseignes partenaires qui proposent ces alternatives se veulent “éthiques, locales et responsables”. Séréna Giraud et Yann Tavernier expliquent : “À chaque fois que vous consommez ou agissez via une de ces enseignes, vous gagnez des Seeds que vous pouvez ensuite réutiliser comme moyen de paiement dans d’autres enseignes du réseau Sedna”.

Des défis écolos

Par exemple, “vous faites vos courses chez l’épicier du coin, vous gagnez des Seeds… qui pourront vous permettre de faire réparer votre vélo, vous acheter un shampoing sec ou de manger dans un restaurant local”. Les deux étudiants proposent également “des défis écolos, fun et impactants : participation à des ateliers DIY, à des événements, des conférences… encore une fois, des Seeds sont à la clé”.

Le fonctionnement de cette monnaie virtuelle souhaite observer une boucle vertueuse, selon laquelle “chacune de vos actions et consommations responsables en entraîne une nouvelle”.

Comment ça marche ?

Pour posséder des Seeds, il ne vous faudra “rien d’autre qu’un smartphone muni de l’application Sedna”. Vous créez votre compte, vous agissez, et la certification de vos actions se fera grâce à un QR-Code. “Ainsi, nous garantissons facilité d’utilisation, respect de votre vie privée et protection de vos données personnelles”.

Lancée à Toulouse en 2021, la monnaie virtuelle a des ambitions : en effet, l’objectif des créateurs est “d’étendre nos petits Seeds à l’échelle nationale afin de contribuer à un mode de vie plus durable dans le plus de villes possibles”.

Avec pour but de “proposer un inventaire d’actions et de consommations responsables qu’il est possible de réaliser dans votre ville” et générer “un cercle vertueux avec les Seeds, pour rediriger progressivement l’économie vers ces enseignes super chouettes, qui respectent l’environnement et font vivre des acteurs locaux”.

Depuis cet été, l’application Sedna est disponible publiquement en version de test sur Android et iOS.

Plus d’infos sur la page Facebook du projet.

Source : communiqué de presse