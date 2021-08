Toulouse, quelles sont les zones où l’air est le plus pollué ?

Afin de visualiser les zones de forte pollution de l’air, Atmo Occitanie a publié une vidéo de survol de Toulouse qui matérialise les axes avec les plus grandes concentration de dioxyde d’azote.

Êtes-vous particulièrement exposé au dioxyde d’azote ? Si vous habitez Toulouse et que vous voulez connaître votre niveau d’exposition à ce polluant atmosphérique, Atmo Occitanie, l’agence chargée de la surveillance de la qualité de l’air dans la région, a publié une vidéo qui vous permet de découvrir les axes et quartiers où l’air est le plus pollué.

La vidéo dure quatre minutes et propose de survoler une carte de la Ville rose. La concentration de dioxyde d’azote y est matérialisée par une couche de couleur allant du vert (le moins pollué) au rouge. On y distingue clairement une forte concentration de ce polluant sur les principaux axes de circulation automobile. Néanmoins, Atmo Occitanie précise que les modèles utilisés sont basés sur des concentrations estimées.