Toulouse. Une palette végétale pour identifier les arbres compatibles avec les conditions locales

Lors du prochain Conseil municipal de Toulouse, une délibération proposera de valider une liste d’arbres les plus susceptibles de s’adapter aux conditions locales.

100 000 nouveaux arbres à Toulouse d’ici 2030. C’est l’objectif affiché et répété à de nombreuses reprises par le maire Jean-Luc Moudenc. Destiné à faire grandir la canopée toulousaine, ce “Plan arbres” repose notamment sur un travail de conservation, de limitation des abattages (hors obligations sanitaires notamment liées au chancre coloré) ou encore par la débitumisation. Mais aussi et surtout sur un effort considérable en matière de plantation.

Un effort collectif

Ainsi, après avoir notamment fait repérer par les services de la municipalité les différents secteurs de la ville susceptibles d’accueillir ces végétaux supplémentaires, Jean-Luc Moudenc invite régulièrement les habitants, entreprises et autres institutions à prendre part à l’effort collectif. Mais pas question pour autant pas question d’introduire n’importe quels types d’arbres à Toulouse.

Une liste des arbres susceptibles de s’adapter

C’est la raison pour laquelle la mairie a dressé un inventaire de l’ensemble des arbres et arbustes existants afin d’identifier ceux qui sont les plus susceptibles de s’adapter aux conditions toulousaines (climat, type de sol…) à long terme. Une délibération sera proposée au conseil municipal ce vendredi 22 octobre afin de valider la liste de ces végétaux. Ainsi constituée, cette palette végétale sera à disposition, non seulement de la collectivité, mais aussi de toutes les personnes et entreprises souhaitant contribuer à l’objectif des 100 000 arbres dans tous les quartiers de Toulouse d’ici 2030.