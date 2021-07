Gaspillage alimentaire : la vidéo choc de Too Good to Go

L’application Too Good To Go publie une vidéo choc en caméra cachée pour sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire.

Chaque Français jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an. Autrement dit, en France, 10 millions de tonnes de nourriture partent à la poubelle chaque année. L’application Too Good To Go s’est donné pour mission de le faire savoir et de « lutter contre ce fléau » : « Tous les citoyens ont une responsabilité et donc un rôle à jouer », répète les responsables du mouvement qui organisent des opérations de sensibilisation du grand public depuis 5 ans. Ceux-ci viennent de décider de communiquer différemment, quitte à choquer. Ainsi, la dernière vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux de Too Good Too Go ne laisse pas indifférent.

Une vidéo en caméra cachée chez un primeur

Dans cette séquence tournée en caméra cachée chez un primeur, on voit le complice de Too Good To Go acheter de grandes quantités de fruits et légumes, de produits frais et de pain. Ses courses étant réparties dans plusieurs cagettes et sacs qu’il ne peut transporter seul, il demande de l’aide au commerçant. L’acheteur s’arrête devant une poubelle et y jette tout, sous le regard stupéfait du commerçant qui réagit avec véhémence. Pour Lucie Basch, présidente et co-fondatrice de Too Good To Go, “Avec ce nouveau format vidéo, nous voulons toucher le plus grand nombre pour que nous nous rendions compte de l’impact que nous pouvons avoir sur ce fléau en adaptant nos gestes du quotidien. Car nous avons le pouvoir de changer les choses, simplement !”

