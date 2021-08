Concours : photographiez le changement climatique près de chez vous

Jusqu’au 15 septembre, Météo-France et et le magazine Géo lancent un concours photo sur le thème du changement climatique en France.

« Les images inscrites dans l’œil collectif illustrent le plus souvent des phénomènes extrêmes touchant des lieux emblématiques du globe. Peu d’entre eux sont des sites français ». Tel est le constat de Météo France et du magazine Géo, qui lancent un grand concours photo sur le thème du changement climatique en France. Objectif : « Sensibiliser les citoyens, via la photographie, aux conséquences du réchauffement climatique sur nos territoires. » Les photographes, amateurs ou professionnels, sont donc invités à partager leurs images illustrant le réchauffement de notre climat : faune, flore, paysages, cultures agricoles, initiatives ou individus, etc. Pour participez, il suffit de poster ses clichés ici, accompagnés d’une légende précise et du mot clé #oeilduclimat. Il est possible de découvrir les photos déjà envoyées sur ce lien.

Yann Arthus-Bertrand en président d’honneur du jury

Un jury présidé par Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet, et composé de membres de la rédaction de Géo et d’experts climat de Météo-France récompensera la photo la plus emblématique. Un Prix du public sera aussi décerné par les internautes parmi la sélection du jury. Les deux photos gagnantes seront publiées dans le magazine Géo dans son numéro du mois de novembre. Et les 15 clichés préférés du jury seront publiés les sites de Météo France et de Géo, et partagés sur leurs réseaux sociaux, ils feront aussi l’objet d’une exposition exceptionnelle à la Fondation GoodPlanet. Les résultats seront dévoilés le 1er octobre 2021 sur GEO.fr et sur le site de Météo-France.

Source : communiqué de presse