Bien placées dans le palmarès des villes comptant le moins de passoires thermiques, trois villes d’Occitanie Toulouse, Perpignan et Montpellier font figure de bonnes élèves en matière de performance énergétique des bâtiments.

Toulouse, Perpignan et Montpellier, dans le top 10 des villes sans passoires thermiques © Jerzy Górecki / pixabay

Une passoire thermique est un bâtiment ou un logement mal isolé qui, de fait, consomme plus d’énergie que nécessaire pour maintenir le confort de ses occupants. Alors que la location de ce type de logements sera interdite à partir de 2025, la société spécialisée dans l’accompagnement à l’optimisation énergétique des bâtiments, Hello Watt, à publié un classement des villes et départements les plus touchés par ce phénomène, basé sur des données fournies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Si les villes ayant les plus fortes proportions de passoires thermiques se situent en Île-de-France, trois grandes villes d’Occitanes, Toulouse, Perpignan et Montpellier font figure de bonnes élèves.

Perpignan, championne de la chasse aux passoires thermiques

Avec moins de 4,2 % de passoires énergétiques (catégories F et G du diagnostique de performance énergétique) au sein de son parc immobilier, la ville de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, s’impose comme la grande ville la plus efficace dans la chasse aux logements mal isolés. Les villes de Nîmes (6,6 %) et Angers (6,6 %) complètent le podium des villes aux logements les moins énergivores. En revanche Paris, Saint-Denis, et Argenteuil, trois grandes villes situées en île de France, échouent en fin de ce classement qui compare les 50 plus grandes villes de France, avec respectivement 24 %, 22,3 % et 21,8 % de logements mal isolés.

Toulouse et Montpellier dans le Top 10

Dans le sillage de Perpignan, l’Occitanie place ses deux métropoles dans le top 10 des villes avec le moins de passoires thermiques. Ainsi, Montpellier se place en sixième position avec 7,2 % de logements mal isolés, juste devant Toulouse qui en compte 7, 3 %. « La faible part de logements anciens peut expliquer en partie les bons résultats de certaines villes. À Montpellier par exemple, moins de 35 % des logements ont été construits avant 1970 », analysent les experts de Hello Watt.

Quatre départements d’Occitanie exemplaires

Les bons résultats des grandes villes d’Occitanie sont également confirmés au niveau départemental. En effet, quatre départements de la région se sont hissés dans le Top 10 national. En premier, le Gard se classe 4e avec 6,4 % de passoires thermiques. Viennent ensuite l’Hérault, quatrième avec 6,4 % de logements mal isolés, l’Aude (6,6 %) qui se classe sixième et la Haute-Garonne qui occupe la huitième place du classement.

En Occitanie, seule la Lozère dépasse les 20 % de logements particulièrement énergivores. Un mauvais résultat qui lui vaut la sixième place des départements avec le plus de passoires thermiques en France.

La loi Climat et résilience interdit la location de passoires énergétiques