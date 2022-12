Toulouse. Les motards organisent leur traditionnelle balade de Noël

L’association “Motards au grand cœur” va faire sa balade de Noël dans les rues de Toulouse ce 10 décembre, pour collecter des cadeaux au profit des Restos du Cœur.

Affublés de bonnets de Père Noël, les motards vont se balader dans le centre-ville de Toulouse pour collecter des cadeaux, avec comme point d’orgue les allées Jean Jaurès et la place Wilson. Crédit photo : © Alix Drouillat / JT.

Réunir la passion de la moto et l’action caritative au profit des enfants défavorisés, c’est l’objectif de l’évènement. L’association “Motards au grand cœur” organise sa traditionnelle balade de Noël dans le centre-ville de Toulouse. Cette 12e édition se déroule ce samedi 10 décembre 2022, de 18h à 20h.

Les motards et motardes vont ainsi parader dans l’esprit de Noël, avec des montures décorées et des déguisements de père et mère Noël. Chacun viendra avec son propre cadeau au profit des enfants de familles bénéficiaires des “Restos du Cœur”.

Ils comptent également sur la générosité des Toulousains pour participer, puisqu’il récolteront les cadeaux sur leur passage.

L’itinéraire de la balade des motards

Le départ de la balade de Noël des motards se fera au hall 8 de l’ancien parc des expositions de Toulouse, près du Stadium. Elle traversera les boulevards toulousains et fera le tour des allées Jean Jaurès, avant d’entamer son retour par les quais et Saint-Michel.

Une fois revenus au point de départ de leur balade, les motards pourront donner les cadeaux de Noël amassés aux bénévoles des “Restos du Cœur”. Un repas est également prévu sur place.

En raison de cette manifestation, le trafic de Tisséo sera perturbé à partir de 17h30, avec notamment l’interruption des lignes de Tram T1 et T2 entre les stations Palais de Justice et Déodat de Séverac. Toutes les informations sur la circulation des bus est à retrouver sur le site internet de Tisséo.