Tarn. Deux pylônes incendiés à Albi, le téléphone et la TNT perturbés

Deux pylônes avec des antennes-relais de Bouygues Télécom et SFR ont été volontairement incendiés dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 septembre à Albi. Le réseau téléphonique de ces deux opérateurs est donc perturbé, de même que la réception de la TNT.

La situation n’est pas encore complètement rétablie ce dimanche 12 septembre. Dans la matinée, la préfecture du Tarn a expliqué dans un communiqué sur son site internet que “suite à des dégradations volontaires sur des antennes-relais, 52 000 abonnés Bouygues et SFR ont été impactés par une perte de réseau téléphonique le 11 septembre 2021. Dans la soirée, la situation était rétablie pour 20 000 d’entre eux. Des travaux sont en cours pour rétablir totalement la situation dans les meilleurs délais.”

“Sur les communes de Montirat, Mailhoc et Sérénac, les perturbations des réseaux mobiles affectent l’ensemble des opérateurs et les services d’urgence doivent être contactés avec un téléphone fixe”, selon Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Les réparations sont en cours par @TDFgroupe, @SFR et @bouyguestelecom. Elles devraient être finalisées en début de semaine. Les services de @prefet81 et @prefet12 sont pleinement mobilisés à leurs côtés. — Cédric O (@cedric_o) September 12, 2021

Les abonnés peuvent encore rencontrer des difficultés pour joindre les numéros d’urgence 15, 17 et 18. En cas d’urgence, ils sont invités à contacter le 112, le numéro d’urgence européen.