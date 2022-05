Que faire dans le Tarn pendant le dernier week-end des vacances de Pâques ?

La fin des vacances de Pâques approche mais vous pouvez encore profiter de ce week-end ensoleillé pour faire le plein de sorties dans le Tarn. Inscrivez-vous à une balade gourmande dans la ville d’Albi, visitez le passage souterrain médiéval du Castela de Saint-Sulpice, régalez-vous au Food trucks festival de Gaillac et prenez de la hauteur sur la via ferrata de Malamort.

Un festival de food trucks pour fêter la fin des vacances de Pâques

Pour le dernier week-end des vacances de Pâques, la ville de Gaillac accueille le “Food truck festival”. Vous l’aurez compris, une dizaine de camions de vente de plats à emporter s’installent jusqu’à dimanche Au Dépôt, dans la zone industrielle des Clergous, pour titiller vos papilles et vous faire déguster différentes spécialités : plats antillais, galettes bretonnes, street food mexicaine, pizzas italiennes, tapas espagnoles, burgers, cuisine végétale, saveurs orientales, viandes cuites à la broche… Aussi, un large choix de vins, de bières, de cocktails et de bonbons.

Des animations sont également proposées tout au long du week-end. Comme par exemple des ateliers de préparation de cupcakes, de compositions florales, de cuisine locale. Ou encore, une séance d’initiation au crossfit, un concours de pétanque, un blind-test et pour rythmer votre journée : des concerts.

Infos pratiques : Au Dépôt, 17 rue Jean Rostand, Gaillac. Vendredi 6 et samedi 7 mai de 11h à 00h. Dimanche 8 mai de 9h à 17h. Détails du programme.

Plongée dans les entrailles du Tarn

L’office du tourisme de Saint-Sulpice vous propose de participer à une visite pas comme les autres : celle du passage souterrain médiéval du Castela. Ce n’est ni un tunnel, ni une grotte, ni des catacombes, mais une superbe série de galeries et de salles creusées au Moyen-Âge sur une longueur de 142 mètres.

Le passage souterrain se situe sous les ruines du château de l’ancien seigneur albigeois Sicard Alaman, qui a été détruit au cours des guerres de religion du XVIe siècle. Il servait autrefois d’échappatoire en cas d’attaques de l’ennemi. L’intérieur est aménagé. Il contient des pièces de vie, des silos à grains, des points d’eau, des systèmes d’éclairage (niches où étaient installées des lampes) et des systèmes de défense.

« Dans ce lieu unique règnent encore beaucoup de mystères et de grandes histoires. On raconte qu’une noble dame y aurait même forgé un trésor au XVe siècle, la fameuse faussaire de Saint-Sulpice », explique l’office du tourisme.

Infos pratiques : Départ à l’office du tourisme, rue du 3 mars 1930, Saint-Sulpice-la-Pointe. Dimanche 8 mai de 14h30 à 16h. Tarifs : de 5 à 7,50 euros. Réservation au 05 63 41 89 50.

Finir les vacances de Pâques sur une touche gourmande

Rendez-vous est pris ce samedi 7 mai pour finir les vacances de Pâques par un plaisir gourmand. L’office du tourisme d’Albi organise une visite originale de la ville, à la découverte du patrimoine, mais aussi des spécialités locales.

Vous partirez à la rencontre d’artisans de bouche passionnés par leur métier, installés dans les ruelles du centre-ville, ainsi qu’au cœur du marché couvert situé à proximité de la superbe cathédrale Sainte-Cécile.

Ici, le guide vous proposera de déguster des produits sucrés, notamment du chocolat, des produits salés, comme du fromage et de la charcuterie, puis des vins locaux produits par exemple à Gaillac. La balade dans les ruelles se termine dans un lieu unique qui offre une vue imprenable sur la ville, dont l’adresse est tenue secrète jusqu’à la fin de la visite. Faites vite, il ne reste plus beaucoup de places.

Infos pratiques : Départ à l’office du tourisme, 42 rue Mariès, Albi. Samedi 7 mai, de 10h à 13h. Tarifs : de 15 à 39 euros. Réservation en ligne.

Sur les hauteurs du Tarn

De la nature, de l’air frais et une bonne dose d’adrénaline. Amateurs de sensations fortes, voilà ce qu’il vous faut pour terminer en beauté les vacances de Pâques dans le Tarn. Et pour cela, lancez-vous un défi : réaliser la via ferrata de malamort. Un nom peu rassurant, certes. Mais cette sortie sportive, accrochés sur le flanc ouest de la Montagne Noire, vous promet de passer un moment exceptionnel au cœur d’une très jolie vallée, à la découverte de paysages à couper le souffle.

Cette via ferrata comporte deux parcours. Le départ, commun, est très abordable pour les débutants. L’itinéraire “facile” est idéal si c’est la première fois que vous vous essayez à ce genre d’exercice. Il inclut deux tyroliennes, avec majoritairement des équipements horizontaux et quelques mètres d’installations verticales.

Le second parcours est plus difficile. Il nécessite davantage de tonicité au niveau des bras et du haut du corps. Le circuit se compose également de deux tyroliennes au-dessus du vide, un peu plus de portions verticales et de belles sections aériennes entrecoupées de traversées horizontales, notamment un pont de singe et un pont Tibétain.

Infos pratiques : Via Ferrata de Malamort, Dufort. Tarif : 45 euros. Durée : entre 1 et 2 heures. Réservation auprès d’Axécime, au 06 08 42 27 13.