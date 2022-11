Mazamet : circulation perturbée suite à des travaux de sécurisation d’un carrefour sur la RD 118

Des travaux d’aménagement et de sécurisation du carrefour de Labrespy, sur la commune de Mazamet, ont débuté il y a quelques jours afin de fluidifier la circulation sur la route départementale 118, qui relie le Sud du Tarn au centre du département de l’Aude.

Une série de travaux est actuellement en cours sur la route départementale 118, qui assure la liaison entre le l’Aude, depuis Carcassonne, et le Tarn, jusqu’à Mazamet. L’objectif est de sécuriser le carrefour de Labrespy, situé sur cette dernière commune. Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera alternée pour les automobilistes. « Une période de fermeture de la rue Ventôse est prévue mi-février 2023 pour son raccordement à la RD 118, avant la fin des travaux », prévient le Conseil départemental du Tarn.

Sécurisation du carrefour de Labrespy

Le chantier, financé par le Conseil départemental du Tarn pour un montant total de un million d’euros, a débuté il y a quelques jours. Pour sécuriser le carrefour, les équipes procèdent à la rectification d’un virage, à l’assainissement et au confortement de la chaussée sur 200 mètres. Sur les côtés de la route, ils effectuent également un soutènement des talus en place via des parois clouées. Le but étant d’éviter les mouvements du sol en pente et de prévenir les éboulements ou glissements de terrain. Le marquage de la signalisation horizontale sera également remplacé.

« Mon objectif est clair : fluidifier et sécuriser les déplacements des Tarnais pour rendre le Tarn toujours plus attractif et poursuivre le désenclavement du Sud du département, pour lequel nous avons voté un plan ambitieux de 27,7 millions d’euros », explique Christophe Ramond, président du Département.